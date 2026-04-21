Tunisie: Affaires financières - Lourde peine de prison contre l'activiste Khayam Turki

Le tribunal de première instance de Tunis, chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière, a condamné l'activiste politique Khayam Turki à 14 ans de prison, assortis d'une amende, dans une affaire liée à des faits présumés d'escroquerie, de blanchiment d'argent et de complicité de confiance aggravée.

Selon une source judiciaire, le dossier fait suite à une plainte déposée par une société émiratie. Celle-ci accuse l'intéressé d'escroquerie dans le cadre d'un projet commercial prévu dans un pays du Maghreb. Khayam Turki aurait été chargé de l'acquisition d'un terrain destiné à ce projet, avant que des irrégularités ne soient relevées.

Dans le même dossier, la chambre d'accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès de la cour d'appel de Tunis avait précédemment décidé de renvoyer l'accusé en liberté devant la chambre criminelle, pour répondre à des accusations portant notamment sur l'exploitation des prérogatives liées à son activité professionnelle et sociale à des fins de blanchiment d'argent, ainsi que d'autres infractions financières.

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Par ailleurs, Khayam Turki est également détenu dans une autre affaire liée à une accusation de complot contre la sûreté intérieure de l'État, dans laquelle il a été condamné à plus de quarante ans de prison.