Madagascar: Natation - Holy Antsa actualise le record en 100 m nage libre

Une des actuelles meilleures recordwomen. La nageuse du club Managing, Holy Antsa Rabejaona, ne cesse d'actualiser les records nationaux. L'olympienne de Paris 2024 vient de battre l'ancien record national sur bassin de 50 m de Tiana Muriel Rabarijaona, effectué le 25 octobre 2020, de 59"73 contre 59"62. Holy Antsa l'a réalisé lors d'une compétition en Hongrie ce week-end. L'expatriée de Budapest est également la détentrice du record national de la même épreuve sur bassin de 25 m de 58"37, réalisé lors du championnat de Hongrie en novembre 2025, outre les deux records en 50 m dos et 200 m nage libre.

« Je n'étais pas assez confiante pour aller chercher le record national en grand bassin, surtout après être restée bloquée sur le même temps depuis 2023. J'ai dû mettre de côté mes autres spécialités pour travailler sur ma nage libre, mais cela en valait totalement la peine », peut-on lire sur sa publication sur le réseau social.

« Une vraie leçon à retenir : ne jamais arrêter de se challenger. Tout commence par la confiance en soi et le travail qu'on y met chaque jour », a-t-elle poursuivi. « Battre un record sur la nage reine est toujours un phénomène », s'est exprimée, quant à elle, Bako Ratsifandrihamanana, l'icône depuis toujours de la natation malgache.