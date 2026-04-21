Madagascar: Bopic de Michael Jackson - L'avant-première attendue au Cinepax

En marge de la sortie du film Michael, une avant-première est prévue le 24 avril avec Mandresy Jboys, pour donner un avant-goût exclusif de son grand show du 26 avril au CCI Ivato.

À Antananarivo, la sortie du biopic Michael s'accompagne d'un rendez-vous artistique inédit, où cinéma et musique se rencontrent pour célébrer une icône mondiale, tout en mettant en avant l'interprétation locale de Mandresy Jboys. Le 24 avril, une projection en avant-première, organisée avec Cinepax, ne se limitera pas à la découverte du film : elle sera aussi marquée par une prestation musicale de Mandresy Jboys, figure locale de l'hommage à Michael Jackson.

Invité à participer à cette avant-première, l'artiste proposera une prestation live spécialement conçue pour l'occasion. Sur scène, il interprétera un répertoire d'une dizaine de titres, accompagné de musiciens, dans une formule pensée comme un aperçu exclusif du spectacle qu'il prépare pour le 26 avril au CCI Ivato.

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Cette performance s'inscrit ainsi comme un pont entre le cinéma et la scène. À travers ce moment, Mandresy entend replonger le public dans l'univers du Roi de la pop, en mêlant voix, présence scénique et fidélité artistique. En associant projection cinématographique et performance live, cette initiative renforce l'engouement autour de la sortie du film Michael. Elle offre aussi une expérience enrichie au public, entre émotion sur grand écran et intensité du spectacle vivant.