Ile Maurice: La SOEF plaide pour la fin de la pension à vie des parlementaires

La State and Other Employees Federation (SOEF), par la voix de son négociateur Radhakrishna Sadien, réclame l'abolition de la pension des parlementaires et des ex-parlementaires à Maurice. Cette demande intervient dans un contexte de mesures d'austérité et se veut, selon le syndicaliste, un appel à la solidarité nationale. Pour lui, les sacrifices ne peuvent reposer uniquement sur la population, alors que certains privilèges politiques continuent d'exister.

Dans une déclaration faite le lundi 20 avril 2026, Radhakrishna Sadien a pris pour exemple la récente décision du Parlement sri-lankais, qui a voté le Parliamentary Pensions (Repeal) Bill par 154 voix contre 2. Ce texte met fin à un dispositif vieux de 49 ans accordant une pension aux députés.

Pour le syndicaliste, ce vote constitue un tournant historique en faveur d'une plus grande responsabilité budgétaire et d'une réforme attendue par l'opinion publique. En supprimant ces avantages à vie, soutient-il, le Sri Lanka envoie un signal fort : celui d'un pays qui choisit de faire passer le développement national avant les privilèges politiques. Il estime d'ailleurs qu'une réforme semblable devrait inspirer non seulement Maurice, mais aussi d'autres pays de la région, y compris l'Inde.

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S'appuyant sur cet exemple, la SOEF invite les parlementaires mauriciens à emboîter le pas. «C'est le moment pour les parlementaires mauriciens de voter une loi en mettant fin à la pratique de la pension à vie. Cette loi devrait également être appliquée aux ex-parlementaires. Les parlementaires sont là pour servir, non pas pour se servir », a déclaré Radhakrishna Sadien. Il fait valoir que nombre d'élus disposent déjà d'une profession et de revenus en dehors de leur mandat. Dès lors, soutient-il, être député ne saurait être assimilé à un gagne-pain justifiant une pension à vie après deux mandats, même non consécutifs.

Le syndicaliste juge particulièrement injuste l'écart entre les conditions imposées à la population et celles accordées aux élus. «Il est donc anormal qu'ils perçoivent une pension à vie après deux mandats, même non consécutifs, alors que la population doit désormais attendre 65 ans pour se qualifier pour la Basic Retirement Pension», a-t-il martelé. Selon lui, la décision du Sri Lanka n'a pas été prise à la légère, ce qui renforce encore la portée politique de ce choix.

Radhakrishna Sadien a également salué le courage du député Kushal Lobine, qui a publiquement évoqué la nécessité de sacrifices venant d'en haut. « Pourquoi la classe laborieuse doit-elle attendre 65 ans pour toucher la BRP alors que les parlementaires peuvent percevoir leur pension immédiatement après deux mandats ? », s'est-il insurgé. Pour la SOEF, l'heure est venue pour les élus de «jouer le jeu» et de montrer l'exemple. « Ce qu'a fait le Parlement sri-lankais est vraiment exemplaire. Chapeau en tout cas », a conclu le syndicaliste.