Sénégal: « Il est important de sortir de sa zone de confort et de ne pas avoir peur de l'inconnu »

interview

Nommée directrice générale de la société de télécommunication Expresso Sénégal en 2022 dans un contexte de post-pandémie, Fatou Sow Kane a su redresser la barre grâce à un management participatif et une vision centrée sur la rentabilité durable. Dans cet entretien exclusif, elle se confie sur son passage de simple commerciale à directrice générale.

Votre parcours au sein d'Expresso Sénégal est souvent présenté comme un exemple d'évolution interne réussie. Comment votre aventure dans les télécommunications a-t-elle commencé ?

Mon parcours a débuté de manière assez imprévisible. À l'origine, je me destinais au droit avec l'ambition de devenir avocate. Après deux années à la faculté, une opportunité s'est présentée chez Sentel, qui est devenu par la suite Expresso Sénégal. J'ai intégré l'entreprise sans avoir une vision précise de carrière à long terme dans ce secteur. À l'époque, je cherchais surtout à apprendre et à découvrir un nouvel environnement professionnel.

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J'ai commencé par des fonctions en back-office et en relation client, avant d'évoluer progressivement vers des postes commerciaux. C'était une école d'humilité. On y apprend ce qu'est réellement un client : ses frustrations, ses attentes, sa fidélité. Très vite, ma curiosité m'a poussée vers le terrain, vers le commercial. J'ai réalisé que vendre un service de télécommunication, ce n'est pas vendre de la technique, c'est vendre du lien humain. Cette transition du droit vers le business s'est faite naturellement, car au fond, les deux domaines exigent la même chose : comprendre l'autre pour le convaincre.

Quelles ont été les étapes marquantes de votre progression ?

Il s'agit d'une progression construite sur la durée. Après mes premières expériences opérationnelles, j'ai évolué vers des fonctions de chef de produit, puis de manager marketing. Un moment clé a été ma nomination en tant que « Chief business officer ». J'ai eu l'honneur d'être la première femme à intégrer un poste de direction de niveau Cxo au sein de l'entreprise.

Par la suite, j'ai occupé des fonctions stratégiques en tant que Chief strategic and business planning officer. Chaque poste m'a permis d'acquérir une compréhension plus globale du fonctionnement de l'entreprise, jusqu'à ma nomination à la Direction générale.

Votre parcours est considéré comme atypique et inspirant. Ne pas avoir suivi au préalable une formation technique en télécommunications a-t-il été une embûche dans votre ascension ?

Pas du tout. C'est même un message que je tiens à défendre. J'ai suivi des formations orientées vers le leadership et la stratégie, notamment à Columbia University et à Paris. La dimension technique, je l'ai acquise sur le terrain, au fil des expériences.

Dans un secteur comme les télécommunications, la capacité d'adaptation, la curiosité et l'apprentissage continu sont essentiels. L'absence de formation technique initiale ne doit pas être perçue comme un frein, mais plutôt comme une opportunité de développer d'autres compétences complémentaires.

Quelle est votre approche du management ?

J'ai adopté un management participatif et inclusif. Je crois profondément à la valeur du collectif. Les équipes sont plus performantes lorsqu'elles se sentent écoutées, impliquées et responsabilisées. L'intelligence émotionnelle joue un rôle important dans la gestion des ressources humaines. Cela permet de créer un climat de confiance et de favoriser l'engagement.

Être à l'écoute ne signifie pas être dans le compromis permanent, mais plutôt savoir concilier exigence et bienveillance pour atteindre les objectifs fixés. C'est une stratégie de performance pure. En 2016, j'ai lancé le programme « Objectif 2020 ». L'idée était simple mais audacieuse : impliquer chaque employé dans la trajectoire financière de la boîte. Nous avons dépassé nos objectifs de revenus de 20 %. Parce que les équipes ne travaillaient plus pour une Direction anonyme, mais pour un projet qu'elles avaient aidé à dessiner.

Vous avez pris la tête d'Expresso dans un contexte particulier, marqué par des défis économiques et sociaux. Comment avez-vous abordé cette transition ?

Mon arrivée à la Direction générale s'est faite dans un contexte exigeant, marqué par les séquelles de la pandémie et des tensions internes. Il a fallu restaurer la confiance, aussi bien en interne qu'en externe. Cela passait par un dialogue constant avec les équipes et une clarification des priorités stratégiques.

L'entreprise doit rester humaine, mais elle doit aussi être performante. Aujourd'hui, nous avons engagé une dynamique positive qui commence à porter ses fruits, avec une amélioration progressive de nos indicateurs.

Dans un marché concurrentiel où Expresso occupe une position de challenger, quelle est votre stratégie ?

Notre objectif n'est pas uniquement de gagner des parts de marché à tout prix, mais de construire un modèle durable et rentable. Nous mettons l'accent sur la qualité de service, la proximité avec nos clients et l'efficacité opérationnelle.

Par exemple, la ré-internalisation de certaines fonctions, comme le service client, nous permet d'améliorer la réactivité et la satisfaction. Nous ciblons à la fois le grand public, mais aussi les entreprises, notamment les PME, avec des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques.

L'intelligence artificielle et la transformation digitale sont aujourd'hui au coeur des transformations du secteur. Comment Expresso s'inscrit-elle dans cette dynamique ?

L'intelligence artificielle représente une opportunité majeure pour notre secteur. Elle permet d'optimiser les opérations, d'améliorer l'expérience client et de développer de nouveaux services. Plus largement, la transformation digitale est devenue incontournable pour rester compétitif.

Chez Expresso, nous intégrons ces évolutions dans notre stratégie globale afin d'anticiper les mutations du marché et de proposer des solutions innovantes à nos clients.

Comment parvenez-vous à concilier vos responsabilités de dirigeante avec votre vie personnelle ?

C'est un équilibre qui demande une attention constante. Le soutien de l'entourage est essentiel, notamment celui du partenaire, qui doit être impliqué et compréhensif face aux exigences du poste.

Personnellement, je fais en sorte de dissocier mes rôles : lorsque je quitte le travail, je laisse la fonction de directrice générale au bureau pour retrouver ma vie de famille. J'accorde également une grande importance à la spiritualité, ainsi qu'à des activités comme le sport ou les moments de détente, qui permettent de maintenir un équilibre mental et physique.

Vous êtes également très engagée dans des actions de Responsabilité sociétale d'entreprise. Quelles causes vous tiennent particulièrement à coeur ?

L'éducation est au centre de mes engagements. Je suis particulièrement sensible à la question de l'accès à l'éducation des filles. À travers différents programmes, nous soutenons des initiatives dans plusieurs localités, notamment en milieu rural, afin de favoriser l'accès au savoir.

L'objectif est de donner à chaque jeune fille les moyens de réaliser son potentiel, quel que soit son environnement d'origine. Nous accompagnons également des initiatives visant à promouvoir l'autonomisation économique des femmes, notamment à travers le soutien à des associations féminines. Pour nous, l'entreprise ne se limite pas à une activité commerciale ; elle doit aussi jouer un rôle dans le développement social et économique.

Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes qui vous considèrent comme un modèle ?

Mon message est simple : osez. Il est important de sortir de sa zone de confort et de ne pas avoir peur de l'inconnu. Les défis et les moments d'incertitude font partie du parcours et constituent des opportunités d'apprentissage.

La confiance en soi, la curiosité et le travail sont des éléments essentiels pour progresser. Il ne faut pas se limiter par des barrières que l'on s'impose soi-même. Avec de la persévérance et de la détermination, chacun peut tracer son propre chemin.