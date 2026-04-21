Sénégal: L'Assemblée nationale aborde un nouveau virage

L'Assemblée nationale commence la série d'auditions des ministres par les commissions permanentes, aujourd'hui mardi 21 avril. En publiant, hier, un calendrier de travail, elle renseigne que cette démarche s'inscrit dans une dynamique de renforcement du contrôle parlementaire.

L'Assemblée nationale du Sénégal tient à assurer pleinement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. C'est le sens de l'initiative visant à structurer et à systématiser les échanges entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

Selon une note de l'Assemblée, publiée hier, lundi 20 avril, cet exercice devra permettre aux députés d'exercer pleinement leur mission de suivi, d'évaluation et de contrôle de l'action gouvernementale, dans un cadre mieux organisé et plus efficace.

La série d'auditions, avec deux sessions par jour, qui démarre le mardi 21 avril, prendra fin le vendredi 8 mai prochain. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation va ouvrir cette activité. Il sera suivi, dans l'après-midi, du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public fera face aux parlementaires dans la matinée du mercredi 22 avril. Il passera le relais au ministère des Forces armées à 17h00 qui s'adressera à la Commission de la Défense et de la Sécurité.

Dans la semaine du 23 au 27 avril, les ministères de la Famille et de l'Action sociale, de la Culture et de l'Artisanat, de l'Industrie et du Commerce, de la Communication et du Numérique, ainsi que de la Santé et de l'Hygiène publique vont se succéder devant les Commissions permanentes.

Selon toujours la note, les ministères de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, de l'Intégration africaine, de l'Hydraulique, des Pêches, des Transports, de l'Urbanisme ainsi que de l'Intérieur et de la Sécurité publique, sont attendus du 28 avril au 5 mai.

Du 6 au 8 mai, les ministères de la Justice, des Infrastructures, de l'Économie et du Plan, de la Microfinance et des Finances et du Budget vont clôturer ces séances.

Ces auditions visent à offrir aux commissions permanentes une meilleure visibilité sur leurs travaux, favorisant ainsi une plus grande régularité des rencontres et un approfondissement des débats sur les politiques publiques.

Selon le communiqué de presse, « ce nouveau calendrier traduit une volonté claire de modernisation des pratiques parlementaires, ainsi qu'un engagement en faveur de la transparence, de la redevabilité et de la performance de l'action publique au Sénégal ».

Toutefois, les travaux se dérouleront à huis clos.