Sénégal: Trafic de faux médicaments - Un réseau démantelé aux Almadies

La Sûreté urbaine (SU) du Commissariat central de Dakar a porté un coup dur à un réseau structuré de trafic international de médicaments illicites, opérant dans le quartier huppé des Almadies. L'opération a abouti à l'interpellation de deux individus poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic international de produits médicaux, exercice illégal de la profession de pharmacien et mise en danger de la vie d'autrui.

L'affaire a débuté par l'interception en flagrant délit d'un livreur en possession d'un lot de médicaments suspects. Lors de son audition, ce dernier a reconnu avoir connaissance de l'illégalité des produits qu'il transportait, agissant pour le compte d'un tiers.

Les investigations menées dans la foulée ont permis aux enquêteurs de remonter la filière jusqu'à un appartement situé vers la cité Almadies 2. Sur place, la présumée instigatrice du réseau a été arrêtée. La perquisition de son domicile a révélé l'ampleur des activités clandestines.

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Les policiers ont mis la main sur un stock conséquent de produits destinés à la vente illicite : plus de 1 200 capsules de diverses formes et couleurs, des dizaines de bouteilles de sirops et liquides non identifiés, ainsi que des ampoules. À cela s'ajoutent des produits cosmétiques tels que des crèmes, des savons, des thés et des pots de "Gomez", souvent associés à des usages détournés.

Plus inquiétant encore, 300 étiquettes prêtes à être apposées ont été saisies, laissant présager une volonté manifeste de tromper les consommateurs sur la nature et l'origine des produits. Un coffre contenant des revenus issus de ce commerce illicite a également été découvert.

Face aux enquêteurs, la mise en cause a reconnu importer ces substances depuis la Côte d'Ivoire. Ces produits étaient ensuite écoulés sur le marché local, présentés comme des solutions miracles pour l'augmentation mammaire ou fessière, la prise ou la perte rapide de poids.

Selon les autorités, ces substances, dont la composition reste incertaine, représentent un danger majeur pour la santé publique. Utilisés hors de tout encadrement médical, ils peuvent provoquer des complications graves, voire mortelles, affectant des organes vitaux.

La Police nationale rappelle avec insistance les risques liés à la consommation de médicaments et produits non homologués. Elle met en garde contre les circuits parallèles qui échappent à tout contrôle sanitaire et réglementaire.