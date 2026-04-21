Sénégal: Statu quo au sommet, Diambars sur le podium

La 23e journée de la Ligue 2 a baissé ses rideaux, hier, suite au dernier match de ce tour de chauffe ayant mis aux prises Oslo Fa et Guelwaars (0-0). Avec les échecs du leader Essamaye Fc, de son dauphin As Douanes et de l'As Saloum, Diambars qui a réussi la belle opération de cette levée réintègre le podium après sa précieuse victoire.

Pas de feu d'artifice durant cette 23e journée de la Ligue 2 sénégalaise, bouclée hier lundi, à l'issue du match Oslo Fa - Guelwaars. Avec quatre affiches qui se sont soldées par des nuls vierges, le spectacle n'était pas au rendez-vous sur l'ensemble des pelouses. Les filets n'ont tremblé que huit fois, soit une moyenne d'un but par match.

L'équipe qui s'est mieux illustrée dans cet exercice est Ucst Port (15e, 22 pts), vainqueur (2-1) du derby de la capitale face à Niary Tally Ngb (9e, 30 pts). Dans la zone rouge malgré ce précieux succès, les « Dockers » s'offrent ainsi une bouffée d'air frais qui leur permet de bien lancer leur opération maintien.

Pas de vainqueur dans l'autre derby de cette 23e journée entre Amitié Fc (12e, 26 pts) et Thiès Fc (16e, 19 pts). Les deux clubs de la capitale du rail se sont neutralisés (0-0) au stade Maniang Soumaré. Un nul qui n'arrange aucune des deux formations, encore moins les « Jaune et noir » qui n'arrivent pas à se défaire du bonnet d'âne.

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Le leader Essamaye Fc (1er, 38 pts), en déplacement sur la pelouse de Téranga Sc (10e, 29 pts), a été tenu en échec (0-0) au stade Alassane Djigo. En grande forme actuellement, les « Panthères » du Sud ont buté sur de teigneux « Académiciens » qui ne se sont pas présentés en victimes expiatoires.

Ce nul n'a toutefois eu aucune incidence sur le classement puisque la veille, As Douanes (2e, 36 pts) n'a pas pu prendre le dessus sur Duc (7e, 31 pts), se contentant du point du nul (0-0).

Des équipes du peloton de tête, seul Diambars (3e, 35 pts) a enregistré trois points suite à sa victoire sur As Kaffrine (1-0). Une belle performance qui permet aux « Académiciens » de Saly de se rapprocher du leader et de son dauphin, mais aussi de déloger As Saloum (4e, 34 pts) du podium. Le club fanion de la région de Kaolack, qui défiait As Bambey (5e, 32 pts), a été contraint au nul.

Résultats

Oslo Fa - Guelwaars (0-0) ; Diambars - As Kaffrine (1-0) ; Amitié Fc - Thiès Fc (0-0) ; Ucst Port - Niary Tally Ngb (2-1) ; As Bambey - As Saloum (1-1) ; Jamono Fatick - Ndiambour (1-1) ; Téranga Sc - Essamaye Fc (0-0) ; As Douanes - Duc (0-0).