Madagascar: Menace de Kere dans le Sud - Les États-Unis fournissent 5000 tonnes d'aide alimentaires

21 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mirana Ihariliva

Près de 1,8 million de personnes sont confrontées à des niveaux d'urgence en matière d'insécurité alimentaire dans le grand Sud, frappé par la sécheresse en cette période. La classification intégrée de la sécurité alimentaire des Nations unies (IPC) estime que le pays traverse actuellement cette crise.

Pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels dans le Sud et le Sud-Est, pour près de six cent mille personnes en situation d'urgence dont des enfants souffrant de malnutrition aiguë, 5 000 tonnes d'aide alimentaire sont fournies par les États-Unis. Les dons ont été reçus par le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, au port de Toliara hier, avec quelques ministres et députés.

L'aide remise hier constitue le premier lot de denrées alimentaires. Il a été indiqué que d'autres livraisons sont attendues prochainement, le volume total prévu s'élevant à 7 300 tonnes. Celui-ci comprendra du riz, des légumineuses, de l'huile ainsi que des aliments nutritionnels.

Critères

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La représentante du Programme alimentaire mondial (PAM), Tania Goossens, était également présente, dans la mesure où cet organisme assure la répartition et la distribution de l'aide alimentaire, qui comprend notamment du sorgho. Elle a souligné que le PAM se base sur plusieurs critères pour sélectionner les bénéficiaires dans les régions du Grand Sud.

« L'aide alimentaire de ce jour s'inscrit dans l'urgence d'assurer la sécurité alimentaire de ces milliers de personnes. Notre soutien ciblé aide Madagascar à renforcer son autonomie et à réduire sa dépendance à long terme aux ressources des contribuables américains », a souligné Stéphanie Arnold, chargée d'affaires américaine, dans son discours. Ce qui a été renforcé par le chef de l'État, qui a déclaré que Madagascar évolue vers l'autonomie afin de ne plus dépendre d'aides étrangères pour lutter contre la sécheresse dans le Sud.

« Madagascar collabore avec tout pays qui a pour objectif le développement de la population malgache. Les États-Unis nous ont fourni de l'aide alimentaire car le Sud est en situation d'urgence. Dans un proche avenir, à travers plusieurs projets structurants, le Sud évolue vers l'autonomie », a souligné le colonel Michaël Randrianirina.

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