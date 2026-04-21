Madagascar: IFASY - Le passage à gué reprend

Après plusieurs mois de perturbations causées par les fortes pluies, le passage à gué sera bientôt remis en service. Les travaux de reconstruction ont été engagés pour rétablir la circulation et sécuriser les déplacements des usagers.

C'est un retour à la normale très attendu par les usagers. Endommagé par les récentes intempéries, le passage à gué sera de nouveau opérationnel, permettant la reprise de la circulation des personnes et des biens. Une remise en état attendue qui redonne souffle aux activités économiques et au quotidien des populations régionales ainsi que des usagers de la Route nationale 6 (RN6).

Selon les techniciens de l'entreprise constructrice Iso Construction, les travaux de réhabilitation, menés dans un délai relativement court, ont consisté à consolider les fondations fragilisées par la montée des eaux, à réaménager les accès et à sécuriser le franchissement. Une intervention jugée essentielle pour éviter l'isolement des localités riveraines, fortement dépendantes de cet axe.

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Sur le terrain, les équipes s'activent pour accélérer le chantier, avec pour objectif un rétablissement rapide et durable de la circulation en fin de cette semaine. Les riverains, quant à eux, expriment leur soulagement face à la reprise des travaux, espérant un retour à la normale dans les plus brefs délais. « Nous avons vécu des mois difficiles durant la saison des pluies. Les déplacements étaient compliqués, surtout pour les commerçants et les élèves », témoigne un commerçant originaire de la commune rurale de Beramanja, en attendant le départ de son taxi-brousse.

Avec la remise en service du passage à gué, tout un territoire retrouve sa mobilité. Cet ouvrage souligne l'importance stratégique des infrastructures de proximité pour le développement local et régional. Il apaise aussi les inquiétudes persistantes des habitants et des usagers depuis l'effondrement du pont, emporté par les crues lors du passage du cyclone Gamane.

Au-delà du rétablissement du passage, cette réhabilitation relance les échanges économiques régionaux, voire nationaux. Les produits agricoles circulent de nouveau, les marchés se réapprovisionnent peu à peu et les services essentiels redeviennent accessibles sans détour ni retard.

La réouverture de cette infrastructure permet désormais à tous types de véhicules d'emprunter cette déviation. Elle met fin au calvaire quotidien des camions de marchandises, des transports en commun, des voitures particulières et des deux-roues. Cette réhabilitation mettra également fin aux dangers d'une traversée particulièrement difficile. Chaque passage exposait les usagers à des risques majeurs et à une angoisse permanente. Sur le Mahavavy, la circulation a toutefois déjà été rétablie grâce à l'installation d'un pont modulaire.