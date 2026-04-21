Madagascar: Antsiranana - Les Espagnols ne perdent pas le Nord

Le navire espagnol Canarias a fait escale à Antsiranana dans le cadre de l'opération EUNAVFOR Atalanta. Une visite liée à la sécurité maritime dans l'océan Indien.

Dans le cadre de la coopération internationale pour la sécurité maritime, le navire de guerre espagnol Canarias a effectué une escale au port d'Antsiranana. Cette visite s'inscrit dans la mission de l'opération européenne EUNAVFOR Atalanta (EUropean NAVal FORce), ou Force navale de l'Union européenne, dédiée à la lutte contre la piraterie et à la sécurisation des routes maritimes dans l'océan Indien.

D'après les informations fournies, la frégate espagnole Canarias (F-86) est régulièrement déployée dans le cadre de l'opération européenne de lutte contre la piraterie dans l'océan Indien. Elle est une unité de la marine espagnole, engagée dans des missions de sécurité maritime, de protection du Programme alimentaire mondial (PAM) et de surveillance, notamment près de la Somalie et dans le golfe d'Aden.

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Sa présence à Antsiranana témoigne de l'importance géostratégique de Madagascar, et plus particulièrement de la région DIANA, dans la surveillance et la protection des voies de navigation internationales. Cette escale a également été une opportunité de renforcer les relations de coopération entre les forces de défense et de sécurité malgaches et leurs partenaires européens.

Visite de courtoisie

Elle a permis, en outre, de renforcer les échanges entre les autorités locales et les partenaires européens, notamment à travers des rencontres techniques et institutionnelles.

À cette occasion, le pacha du navire, le capitaine de frégate Juan David García, a conduit une délégation auprès du préfet Lucien Mananjara pour la traditionnelle visite de courtoisie. Entouré des chefs militaires, regroupés au sein des Forces de défense et de sécurité Ankarana, ce dernier a souligné qu'Antsiranana entretient des relations de longue date avec l'Espagne, comme en témoigne la maîtrise de la langue espagnole par certains jeunes Antsiranais et la présence de manutentionnaires à bord des bateaux de pêche espagnols qui fréquentent le port durant la campagne thonière pour approvisionner en thons l'usine franche Pêche et Froid de l'océan Indien (PFOI). La rencontre s'est poursuivie à bord du navire lors d'un cocktail.

L'occasion a permis au commandant du navire de présenter la Canarias et ses capacités. Longue de 138 mètres et disposant d'un équipage de deux cent dix-huit personnes, elle peut déplacer 3 900 tonnes. Outre les capteurs et armements conventionnels installés depuis sa mise en service, la frégate a été modernisée avec de nouveaux systèmes adaptés aux évolutions des risques et menaces dans la zone d'opérations. La Canarias dispose des capacités nécessaires pour remplir ses missions dans le cadre de l'opération Atalanta et contribuer à un environnement sûr dans la zone.

« Nous avons hâte de venir ici. C'est la première fois pour la plupart de mon équipe de venir dans cette ville. Nous avons constaté que vous disposez d'un environnement sûr et sécurisé, ainsi que d'un cadre naturel préservé. Nous sommes ici principalement pour vous appuyer dans votre travail et vous remercier pour la collaboration », a-t-il indiqué, en soulignant l'importance du partage d'informations avec Madagascar.