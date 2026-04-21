Madagascar: Carburant - La pénurie d'essence touche Mahajanga

21 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Une pénurie d'essence affecte actuellement la ville de Mahajanga. Plusieurs stations-service étaient à sec hier matin, tandis que celles encore approvisionnées enregistraient de longues files de véhicules. «J'avais pris plus d'une heure pour me ravitailler», témoigne Nantenaina, un automobiliste. Ce problème a perturbé le transport à Mahajanga. Plusieurs tuk-tuk, le principal moyen de transport en commun dans cette ville des fleurs, n'ont pas pu travailler à plein temps. Ils passaient leur temps devant les stations-service pour se ravitailler.

Des habitants de Mahajanga constatent une perturbation de l'approvisionnement en essence depuis quelques jours. La situation se serait empirée hier. «Plusieurs points de distribution sont à court, et les files d'attente s'étendaient sur plusieurs centaines de mètres», indiquent-ils.

Des usagers craignent une rupture totale d'essence. Une source auprès de l'Office malgache des hydrocarbures (OMH) a assuré, toutefois, que stock est disponible. «Il n'y a aucun souci pour le stock. C'est la distribution qui ne suit pas le rythme», indique-t-elle.

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Les usagers dans la région Boeny doivent faire preuve de patience. Le navire qui transporte l'essence, depuis Toamasina, n'arriverait sur place que vers le 27 ou le 28 avril. En attendant son arrivée, des restrictions seraient appliquées à Mahajanga. Par ailleurs, le navire Advantage Passion, arrivé au port de Toamasina le 13 avril, a acheminé près de 18 millions de litres d'essence. D'autres livraisons sont également prévues au mois de mai.

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