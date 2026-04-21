Madagascar: Port d'Antsiranana - La France appuie un projet civil

21 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)

Selon une information partagée par la représentation diplomatique française, sise à Ambatomena, Arnaud Guillois, ambassadeur de France, « a rappelé la volonté commune [de Madagascar et de la France] de soutenir le développement des capacités du port civil d'Antsiranana dans le cadre de l'accord signé à Paris en février dernier devant les deux chefs d'État. Il s'agit bien d'un projet à caractère exclusivement civil. »

Pour rappel, une déclaration d'intention sur « l'émergence d'un écosystème de l'économie bleue et le développement des capacités portuaires à Antsiranana » a été signée entre Madagascar et la France, en marge de la rencontre entre le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, et Emmanuel Macron, président français, au palais de l'Élysée, à Paris, en février. Un projet civil, à travers notamment des financements de l'Agence française de développement (AFD), visant à contribuer à la rénovation et à l'extension du port civil d'Antsiranana et à assurer une meilleure navigabilité dans ses eaux.

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