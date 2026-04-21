Maroc: Zakaria El Ouahdi - Jouer au Mondial serait l'aboutissement d'un rêve d'enfant

Le latéral droit du KRC Genk, Zakaria El Ouahdi, vise une place avec le Maroc au prochain Mondial, un objectif qu'il présente comme "un rêve d'enfant", malgré une concurrence particulièrement rude à son poste.

"Jouer une Coupe du monde avec le Maroc serait l'aboutissement d'un rêve d'enfant", a confié Zakaria El Ouahdi dans un entretien publié samedi par le quotidien belge "HBVL", reconnaissant dans le même temps que la concurrence pour une place en sélection reste "extrêmement forte".

"Achraf Hakimi est le meilleur latéral droit du monde, Noussair Mazraoui joue à Manchester United, et Omar El Hilali de l'Espanyol est aussi un joueur de très haut niveau", a-t-il expliqué, notant que le sélectionneur national Mohamed Ouahbi dispose également de plusieurs options sur le flanc gauche, avec Salah-Eddine du PSV et El Karouani d'Utrecht.

Appelé récemment en sélection A, Zakaria El Ouahdi (23 ans) a fait une première apparition en match amical face au Paraguay fin mars, espérant avoir "laissé une bonne impression".

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Passé par les sélections de jeunes, il avait remporté la Coupe d'Afrique des nations U23 sous les ordres d'Issame Charaï, une expérience qu'il décrit comme déterminante dans son parcours international et dans le renforcement de son attachement au maillot marocain.

A l'approche des prochaines échéances, le défenseur insiste sur la nécessité de continuer à progresser et de "prouver qu'il est en forme" malgré une saison exceptionnelle avec KRC Genk, marquée par 11 buts et 3 passes décisives en 37 matchs.

Zakaria El Ouahdi a été nommé Lion Belge 2025, une distinction qui récompense le meilleur joueur d'origine maghrébine évoluant dans le championnat de Belgique de première division.