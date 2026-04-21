Maroc: Le Festival culturel hispano-marocain 'ESMAR' rend hommage à Maryam Touzani

Le Festival culturel hispano-marocain "ESMAR" a rendu un vibrant hommage, vendredi soir à Fuenlabrada (région de Madrid), à la réalisatrice marocaine Maryam Touzani, lors d'une édition marquée par une programmation riche et diversifiée mêlant arts, musique, gastronomie et cinéma.

Organisé par le Centre Malakat, cet événement s'inscrit dans la dynamique de consolidation des relations maroco-espagnoles à travers la promotion du dialogue interculturel et la valorisation des patrimoines des deux pays.

Intervenant à cette occasion, le Consul général du Maroc à Madrid, Kamal Arifi, a mis en avant la profondeur des relations entre le Maroc et l'Espagne, fondées sur des liens historiques, culturels et humains solides.

Ce type d'activités constitue un levier essentiel pour renforcer le rapprochement entre les deux peuples, tout en offrant un espace d'expression privilégié à la société civile et aux acteurs culturels, a-t-il souligné, saluant l'initiative de rendre hommage à la réalisatrice marocaine Maryam Touzani, dont le long métrage Calle Málaga a été projeté récemment à l'ouverture de la 29e édition du Festival du cinéma en espagnol de Málaga.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans une déclaration à la MAP, Maryam Touzani a indiqué que son oeuvre se veut « un pont entre les cultures marocaine et espagnole », expliquant avoir cherché, à travers ce film, à traduire la rencontre et la coexistence entre ces deux univers. Se disant « très touchée » par cet hommage, elle a qualifié son projet de « cristallisation de cette rencontre », mettant en avant les valeurs de tolérance et de vivre-ensemble.

La réalisatrice a également évoqué l'histoire de la communauté espagnole établie au Maroc, dont faisait partie sa grand-mère, estimant que ces héritages partagés constituent une dimension qu'elle ressent « profondément ».

De son côté, l'actrice espagnole Carmen Maura, interprète principale du film, a confié avoir découvert Tanger en profondeur lors du tournage, se disant « totalement séduite » par la région et ses habitants, qu'elle a décrits comme chaleureux et ouverts. Elle a également salué la richesse de l'expérience humaine vécue durant le tournage, soulignant que « la communication se faisait naturellement » malgré la diversité linguistique, et s'est dite particulièrement attachée au scénario.

Le festival a rassemblé un public diversifié autour de prestations musicales, de spectacles d'arts scéniques, de dégustations de spécialités traditionnelles, ainsi que d'activités dédiées au septième art.

Cette édition a ainsi mis en lumière la vitalité des échanges culturels entre le Maroc et l'Espagne, confirmant le rôle central de la culture en tant que vecteur de rapprochement entre les deux pays.