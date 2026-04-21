Maroc: Boudchart enflamme le Complexe Mohammed V

Une marée blanche, portée par des milliers de voix à l'unisson, a submergé vendredi soir le Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à l'occasion du deuxième concert du compositeur et chef d'orchestre marocain Amine chœur, alias Boudchart, dans le cadre d'une série de représentations.

Dès les premières notes, le ton était donné: ici, le public n'est pas un simple spectateur, mais un véritable acteur du spectacle. Fidèle à son concept "La chorale... c'est vous !", Boudchart a dirigé une foule conquise, composée quasi exclusivement de femmes, invitées pour l'occasion à se vêtir de blanc, créant un tableau visuel aussi harmonieux que l'ambiance sonore.

Le répertoire, riche et éclectique, a fait voyager les spectateurs à travers les grandes pages de la musique arabe et marocaine, revisitées avec une touche contemporaine. Des classiques intemporels repris en choeur, ont suscité une ferveur palpable, tandis que des titres du patrimoine marocain tels que "Achdak temchi lzine" ont renforcé l'ancrage identitaire de la soirée.

Boudchart a également surpris en élargissant les horizons musicaux, intégrant des incursions dans la chanson occidentale, notamment avec une interprétation de "La vie en rose" d'Édith Piaf, et des sonorités latino-américaines, illustrant la diversité assumée de son univers artistique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Moment fort de la soirée, l'apparition sur scène de l'artiste Stati, accueilli par une ovation, a électrisé davantage l'atmosphère. Le chanteur-violoniste a offert au public quelques-uns de ses titres emblématiques, renforçant la symbiose déjà intense entre la scène et la salle.

Dans une déclaration à la presse à l'issue du spectacle, Boudchart s'est dit ravi de la communion avec le public casablancais et par le succès continu de sa formule orchestrale qu'il a lancée depuis quatre ans.

Alternant émotions, nostalgie et énergie festive, ce concert a confirmé le succès d'un concept participatif inédit au Maroc, où la musique devient un langage collectif. Boudchart réussit ainsi le pari de réunir les générations et les sensibilités autour d'un même élan, transformant chaque représentation en une célébration vibrante du vivre-ensemble en musique.