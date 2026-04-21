Maroc: Retraite complémentaire de la CMR - 'Attakmili' affiche un rendement de 6,09% en 2025

La Caisse marocaine des retraites (CMR) a annoncé, vendredi, que le régime de retraite complémentaire "Attakmili" a enregistré, au titre de l'année 2025, un taux de rendement de 6,09%, confirmant la performance et la régularité de ce dispositif d'épargne retraite.

Destiné aux fonctionnaires de l'Etat et au personnel militaire, le régime "Attakmili" permet à ses adhérents de constituer une épargne individuelle en vue de bénéficier, à terme, d'un revenu supplémentaire à la retraite, contribuant ainsi à préserver et consolider leur niveau de vie, indique la CMR dans un communiqué.

Dans le cadre de l'évolution continue du régime et conformément aux nouvelles dispositions réglementaires, "Attakmili" offre désormais davantage de souplesses, notamment à travers la possibilité de mobiliser jusqu'à 50% de l'épargne acquise après cinq ans d'adhésion, une flexibilité dans le montant des cotisations, ajustable à tout moment de l'année et des modalités de liquidation adaptées aux situations individuelles.

Par ailleurs, les adhérents peuvent effectuer des versements complémentaires afin de renforcer leur épargne, tout en bénéficiant des avantages fiscaux prévus par la réglementation en vigueur.

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A travers le développement du régime "Attakmili", la CMR réaffirme son engagement à accompagner ses adhérents dans la préparation de leur retraite, en leur proposant des solutions fiables, performantes et adaptées, leur permettant de mieux anticiper leurs besoins futurs et de préserver durablement leur niveau de vie.