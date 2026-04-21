Maroc: Aérien - Le pays, un marché sur lequel EasyJet doit s'ancrer

Le Maroc est un marché sur lequel EasyJet doit s'ancrer, a indiqué, vendredi, le directeur général adjoint de la compagnie pour la France et directeur Maroc, Reginald Otten.

Dans une interview au quotidien économique français "La Tribune", à l'occasion de l'installation d'une première base hors Europe d'easyJet à Marrakech, M. Otten a mis en avant la volonté de la compagnie aérienne britannique à bas prix de déployer son modèle au Maroc.

"Cela fait déjà vingt ans qu'Easyjet dessert le Maroc. Nous avons donc réfléchi à l'étape d'après", a-t-il indiqué, faisant remarquer que depuis la crise sanitaire, ce marché s'est développé de manière exceptionnelle.

"Nous voyons la demande pour la destination continuer à s'accélérer, Marrakech étant certes le bijou, mais sur les autres destinations, nous desservons cinq aéroports, nous constatons aussi cet intérêt", a affirmé le responsable français, soulignant que le Maroc se développe rapidement et que l'investissement international est très présent.

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A côté du tourisme de loisirs, le voyage d'affaires se développe également, a-t-il ajouté, précisant qu'Easyjet c'est 4 millions de passagers transportés, sans avoir de base, ce qui est significatif pour un seul pays. En atteignant un tel niveau de trafic, il était intéressant de poser une base pour aller chercher encore plus de trafic, a-t-il soutenu.

Selon lui, Marrakech est certes une destination plus qu'un marché export mais qui attire énormément, y compris les voyageurs marocains. "Notre objectif principal sera de connecter des villes et de faire venir davantage de touristes vers ce pays, d'autant que le Maroc affiche une ambition très stratégique, celle d'atteindre 30 millions de passagers en quatre ans", a-t-il rappelé, rapporte la MAP.

Faisant savoir que l'installation de la base se fait en partenariat avec l'Office national du tourisme marocain (ONTM), l'Office national des aéroports (ONDA) et la région de Marrakech, le responsable d'EasyJet a justifié le choix de Marrakech par le fait que le Maroc est une destination qui fonctionne toute l'année. "A Marrakech, nous savons que la demande est présente, été comme hiver", a-t-il expliqué.

Cette dynamique représente une centaine d'emplois directs créés, principalement localement et plus de 1.000 emplois indirects au sein de l'écosystème aérien et touristique, c'est-à-dire à l'aéroport comme dans les hôtels, les agences de voyageS, etc.

"Une destination comme Marrakech, et le Maroc de manière générale, est porteuse de tourisme d'affaires, que ce soit pour des congrès, des déplacements d'affaires, de l'événementiel pour les entreprises", a indiqué M. Otten, estimant que le Royaume est une destination attractive, qui reste très compétitive avec de multiples atouts.

Quant aux horizons d'Easyjet sur le marché marocain, M. Otten a estimé que "la compagnie aérienne va beaucoup apporter de son expérience sur ce marché et les Marocains sont très preneurs de notre mode d'opérer, de notre vision du service client aussi dans l'aérien, de l'expérience passager dans les aéroports".

La compagnie aérienne EasyJet a inauguré, mercredi, sa première base en Afrique, située à l'aéroport de Marrakech-Ménara, conformément au partenariat stratégique conclu en novembre 2025 avec l'Office national marocain du tourisme (ONMT).

Cette inauguration, qui intervient alors qu'EasyJet célèbre ses 20 ans de présence au Maroc, marque une nouvelle ère pour la connectivité aérienne du Royaume et pour le développement touristique national.