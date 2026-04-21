Maroc: Clôture du Championnat national scolaire de volleyball

Le Championnat national scolaire de volleyball (garçons et filles) et de volleyball mixte, au titre de l'année scolaire 2025-2026, s'est achevé samedi soir à la salle couverte Lalla Khadija à M'diq.

Organisé à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, en collaboration avec la Fédération royale marocaine du sport scolaire (FRMSS) et en coordination avec l'Académie régionale d'éducation et de formation de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cet événement sportif scolaire a connu la participation d'élèves qualifiés issus des championnats régionaux, dans les catégories des élèves non affiliés à des clubs sportifs et ceux relevant des filières "sport-études", pour les moins de 15 ans et moins de 18 ans.

Cette manifestation scolaire, lancée le 16 avril, a également été marquée par l'organisation de plusieurs activités éducatives, culturelles et environnementales au profit des participants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la promotion du sport scolaire au ministère et président délégué de la FRMSS, Abdessalam Mili, a indiqué que ce championnat, organisé dans des infrastructures sportives de Tétouan et de M'diq, s'inscrit dans le cadre du programme mis en place par le ministère, comprenant près de 50 championnats nationaux durant l'année en cours.

Ces compétitions visent à encourager la pratique sportive en milieu scolaire et à dénicher les talents prometteurs, en coordination avec les fédérations royales marocaines des différentes disciplines, a-t-il ajouté.

Cette édition du championnat scolaire de volleyball et de volleyball mixte, destinée aux élèves non affiliés à des clubs ainsi qu'aux élèves des filières "sport-études", a connu la participation de plus de 450 élèves, en plus des encadrants, représentant l'ensemble des Académies régionales d'éducation et de formation du Royaume, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le directeur provincial de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à la préfecture de M'diq-Fnideq, Hicham El Hammam, a souligné que cette compétition a été une fête sportive réussie grâce à la forte participation d'élèves issus de différentes régions du Royaume, ainsi qu'à une organisation rigoureuse et une ambiance enthousiaste lors des rencontres.

A l'issue du championnat, les équipes classées aux trois premières places ont été primées. Ainsi, dans la catégorie des élèves non affiliés à des clubs sportifs (moins de 18 ans), l'équipe de l'Académie Marrakech-Safi a remporté le titre chez les filles, suivie des équipes de Béni Mellal-Khénifra et de Guelmim-Oued Noun.

Chez les garçons, l'Académie Fès-Meknès s'est imposée, devant Béni Mellal-Khénifra et Guelmim-Oued Noun, tandis que dans la catégorie mixte, le titre est revenu à Souss-Massa, devant Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat.

Dans la filière "sport-études" (moins de 18 ans), le titre féminin est revenu à l'Académie Fès-Meknès, suivie de Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat. Chez les garçons, Casablanca-Settat a décroché la première place, devant Rabat-Salé-Kénitra et Drâa-Tafilalet. En mixte, Rabat-Salé-Kénitra s'est imposée, suivie de Marrakech-Safi et Casablanca-Settat.

S'agissant de la catégorie des élèves non affiliés à des clubs sportifs (moins de 15 ans), l'Académie Fès-Meknès a remporté le titre chez les filles, devant Souss-Massa et Rabat-Salé-Kénitra. Chez les garçons, Rabat-Salé-Kénitra s'est classée première, suivie de Souss-Massa et Drâa-Tafilalet, tandis que dans la catégorie mixte, les trois premières places sont revenues respectivement à Souss-Massa, Marrakech-Safi et Béni Mellal-Khénifra.