Gambie: Les décennies de difficultés d'approvisionnement en eau potable de Bansang bientôt résolues grâce au programme d'installation de compteurs intelligence

Les résidents de Bansang sont animés d'un fort sentiment d'espoir suite à des décennies de frustrations constantes dues à un manque chronique d'approvisionnement en eau potable. Vendredi, la Compagnie Nationale d'Eau et d'Électricité (NAWEC) a révélé au public ses nouveaux compteurs intelligents dans le cadre d'un ambitieux projet de modernisation en cours visant à mettre fin aux gaspillages, à améliorer et à assurer l'approvisionnement constant en eau potable des communautés de Bansang, qui ont vécu des décennies marquées par des pénuries d'eau.

Cette initiative, soutenue par la Banque Mondiale et le gouvernement de la Gambie dans le cadre du projet GIRAV, marque un point culminant dans le système de gestion et d'approvisionnement en eau potable de la nation. Grace à un investissement colossal de 23 millions de dollars dans la sixième phase du projet, la Compagnie Nationale d'Eau et d'Électricité (NAWEC) est sur le point de répandre et d'améliorer les systèmes d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène de certaines communautés du pays.

Cette nouvelle initiative, lancée à Bansang et dénommée NRW, sera mise en oeuvre dans tout le pays avec la distribution et l'installation gratuite de 12.000 compteurs intelligents.

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Pour Bansang, où les résidents ont été contraints d'endurer des décennies sans accès à l'eau potable en raison d'un manque criard d'infrastructures de qualité, cette initiative signale un nouveau départ. Ces compteurs intelligents permettront non seulement de réduire les pertes causées par des infrastructures démodées, mais garantiront également un approvisionnement constant et permanent en eau potable.

Dans le cadre de ce projet, plus de 162 millions de dalasis ont été investis pour le forage de cinq puits, la construction d'une usine de désalinisation, et la réhabilitation du réservoir d'eau de la communauté. Des responsables du projet ont confirmé que les travaux seront achevés d'ici un an et mettront définitivement fin aux longues décennies de difficultés d'approvisionnement en eau potable qui ont hanté la communauté de Bansang.

Ce projet sera également déployé à Janjangbureh, Bansang et Basse et consacrera un renouveau dans la capacité et la qualité des prestations de service de la Compagnie Nationale d'Eau et d'Électricité (NAWEC), dont les responsables ont mis un accent sur le fait que cette phase de modernisation n'est pas juste un réajustement technique ; c'est une bouée de sauvetage pour des communautés dont la santé, les moyens de subsistance, et la dignité dépendent d'un accès constant en eau potable.

Mr Sainey Mbaye, le Gouverneur adjoint de la Région de Central River (CRR), a réaffirmé lors de la cérémonie de lancement la détermination du gouvernement à garantir l'approvisionnement en eau potable de toutes les villes et villages du pays. Il a salué la Banque Mondiale et le projet GIRAV pour leur soutien et a signalé que l'avenir sera voué à la numérisation. « Le président s'est toujours soucié des difficultés d'approvisionnement en eau potable des communautés de Bansang, et c'est la raison pour laquelle il a constamment oeuvré pour l'implication et la collaboration des partenaires au développement dans ce projet, » a-t-il révélé.

Mr Momodou Lamin Sompo Ceesay, le directeur adjoint de la Compagnie Nationale d'Eau et d'Électricité (NAWEC), a loué le projet GIRAV ainsi que les populations de Bansang pour leur coopération. Il a révélé que Bansang a été sélectionnée pour bénéficier de ce projet en raison de la présence d'infrastructures fondamentales telles que les hôpitaux et points de passage. « En cas de succès de cette phase, le projet GIRAV sera déployé a Basse et d'autres villes, » a-t-il assuré.

Il a maintenu que l'installation de ces compteurs intelligents est gratuite. Il a poursuivi pour dire que l'installation de ces compteurs se fera tant dans les domiciles déjà équipés d'un compteur que dans les domiciles auparavant démunis de compteurs. Il a félicité la communauté pour l'intérêt démontré dans ce projet, notant que : « Peu importe les ressources financières mises à la disposition d'un projet, la mise en oeuvre de tout projet est difficile, voire impossible sans l'implication des communautés locales. »

Mr Mbakeh Jaiteh, un représentant de la Compagnie Nationale d'Eau et d'Électricité (NAWEC), a mis en lumière l'importance de cette sixième phase du projet GIRAV, évaluée à 23 millions de dollars, et dont l'objectif principal est l'expansion du système d'approvisionnement en eau. Il a révélé que Bansang a été sélectionnée suite à une étude de viabilité de son système d'approvisionnement en eau. « La seconde phase consiste à rénover le système d'approvisionnement en eau, et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici aujourd'hui, » a-t-il déclaré, ajoutant que la phase d'expansion du système d'approvisionnement en eau se poursuivra dans des communautés voisines telles que Solo et Bantanto.

Mr Jaiteh a réaffirmé l'engagement de la Compagnie Nationale d'Eau et d'Électricité (NAWEC). Il a affirmé : « La communauté de Bansang sera approvisionnée en eau potable. Il a révélé que l'Assemblée Nationale, le gouvernement et le président, sont dument informés de la situation. Notamment le président Barrow qui en est profondément préoccupé.

Mr Abba Saho, l'ingénieur en charge de l'eau et de l'assainissement dans le cadre du projet GIRAV, a accentué l'urgence du projet. Il a confirmé la construction des cinq puits de forage et la progression des travaux de construction de l'usine de désalinisation. « Le renouvellement des infrastructures d'approvisionnement en eau aurait été problématique sans l'installation des compteurs, et c'est la raison pour laquelle il a été décidé avec l'appui de la Banque Mondiale de l'acquisition de ces compteurs intelligents. »

Mr Demba Chune, le principal directeur commercial de la Compagnie Nationale d'Eau et d'Électricité (NAWEC), a démontré la différence entre les anciens compteurs analogues et les nouveaux compteurs intelligents. Il a révélé que les anciens compteurs tombaient toujours en panne en raison de leur état démodé, causant ainsi du gaspillage et d'énormes pertes pour la Compagnie Nationale d'Eau et d'Électricité (NAWEC). « Ces nouveaux compteurs intelligents sont équipés d'une technologie de pointe qui permettra au personnel de la compagnie d'avoir accès aux données à distance, de réduire les erreurs et de mettre fin au gaspillage, » a-t-il précisé.

L'Honorable Bakary Kora a mis en lumière l'importance de ce projet, et a lancé un avertissement aux individus peu scrupuleux qui seraient tentés de tirer profit de ce projet en extorquant les résidents de leur argent. Il a exprimé ses préoccupations concernant la durabilité du projet après la phase de mise en oeuvre, s'interrogeant si un système prépayé similaire aux compteurs électriques pourrait être introduite pour l'eau.

En guise de réponse, Mr Demba Chune, le représentant de la Compagnie Nationale d'Eau et d'Électricité (NAWEC), a précisé que le remplacement des compteurs après la phase de mise en oeuvre incomberait à la NAWEC. Il a noté que la Banque Mondiale avait rejeté le système prépayé d'approvisionnement en eau car : « L'eau est un droit fondamental humain et doit être accessible à tous. »

Mr Alhagie Dibba, le responsable de la planification de la Compagnie Nationale d'Eau et d'Électricité (NAWEC), s'est penché sur les préoccupations concernant les canalisations souterraines à Bansang. Bien que ces canalisations ne soient nullement remplacées, a-t-il précisé, elles seront extensivement désinfectées afin de garantir la bonne qualité de l'eau approvisionnée.

Le chef d'Upper Fulladou, Ali Modou Touray, a mis en exergue « le caractère crucial de cette initiative du gouvernement visant à assurer un approvisionnement en eau potable dans la région. » Il a loué les mérites du projet GIRAV pour son impact transformateur dans la mesure où la pénurie chronique en eau est désormais de l'histoire ancienne. Il a également adressé ses vifs remerciements au gouvernement et aux partenaires au développement pour leur soutien.