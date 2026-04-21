Sénégal: la Badiène qui parlait à tout un pays

Coumba Wone, l'interprète inoubliable du personnage d'Athia dans la saison 3 de la série « Bété Bété », nous a quittés ce dimanche 19 avril 2026. Retour sur la vie de cette actrice qui savait parler au coeur des foyers.

Le clap de fin est tombé, brutal et inattendu. Coumba Wone, figure de proue de la production Even Prod, a tiré sa révérence, laissant ses fans et ses pairs dans une profonde affliction.Élégante et sage à l'écran comme dans la vie de tous les jours, elle savait capter son public .

Pour les férus de la serie « Bete Bete »,elle était Badiène « Athia »,une figure affecuteuse et à l'écoute. Un rôle qui lui sied parfaitement.En effet,dans une série qui explore avec courage les fractures sociales et les préjugés de castes au Sénégal, Coumba Wone incarnait cette tante paternelle par excellence. Elle n'était pas seulement un personnage de fiction ; elle représentait cette autorité morale, cette voix de la raison capable de temporiser les éclats de voix de sa nièce Shacha et de raisonner sa belle-soeur Aïssata Kane. Son jeu, tout en retenue et en prestance, avait fini par imposer un respect qui dépassait le cadre du petit écran.

Une conseillère par essence

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Si Coumba Wone brillait devant la caméra, sa vie hors plateau était tout aussi riche. Épouse du monument de l'art dramatique et de la communication traditionnelle, Mansour Mbaye Madiaga, elle formait avec lui un couple ancré dans les valeurs culturelles du pays. Sous le nom de « Mame Coumba », elle s'était également imposée comme une véritable conseillère sociale. Entrepreneuse dynamique, elle accompagnait les femmes dans leur épanouissement personnel et conjugal, alliant modernité et traditions avec une générosité qui faisait sa renommée à Pikine, son fief, et bien au-delà.