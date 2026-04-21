Sénégal: Un fleuron de l'excellence artisanale

L'excellence artisanale sénégalaise rayonne bien au-delà de nos frontières. Les Manufactures sénégalaises des arts décoratifs (MSAD) de Thiès en sont un bel exemple.

Établissement public à caractère industriel et commercial, les Manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès poursuivent leur mue. Cette dynamique a été enclenchée depuis 2013. Les produits créés par les MSAD ont aidé sans conteste à imprimer dans la conscience collective, mais également dans les pays étrangers où le Sénégal est représenté, une image très valorisante de notre pays et de notre culture. Des tapisseries aisément identifiables comme produits des MSAD de Thiès ornent les murs d'institutions publiques de pays amis et d'institutions internationales parmi les plus prestigieuses.

En 2025, Metropolitan Museum of Art de New York avait intégré 18 tapisseries historiques réalisées aux MSAD. Elles ont été dévoilées lors de l'exposition « L'Étoffe des modernes ». Une reconnaissance internationale qui consacre le savoir-faire de nos maîtres-lissiers. Depuis le 4 décembre 1966, les Manufactures ont contribué, dans notre histoire moderne, à façonner l'identité visuelle et culturelle du Sénégal sur la scène nationale et internationale. La tapisserie « Magal de Touba » (24 m²), une oeuvre de Papa Ibra Tall (premier directeur des MSAD, en 1966) qui orne le mur du siège des Nations unies en est une parfaite illustration.

Dans son évolution, la Maison a connu une longue période où elle n'arrivait pas toujours, pour des raisons diverses, à accomplir au mieux toutes les missions qui lui étaient dévolues. Mais, les MSAD se sont résolument inscrites dans une nouvelle dynamique depuis quelques années avec l'appui de l'État. Les initiatives prises pour ouvrir les Manufactures à la communauté se sont multipliées : partenariats, diversification des produits de la maison, offre de formations, explorations de nouveaux marchés.

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Au fil du temps, les MSAD ont élargi leurs champs d'intervention. Outre la tapisserie, qui en fut le premier pilier, d'autres métiers d'art ont été intégrés : le tapis de sol, la céramique, la teinture (batik), l'impression numérique, la sérigraphie, etc., dans une perspective de diversification des savoir-faire et des produits artistiques.

Aujourd'hui, dans un contexte de relance nationale porté par l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », les MSAD entament une nouvelle phase de leur histoire. Cette transformation passe par une modernisation de leurs infrastructures, une diversification de leurs services et une valorisation plus forte de leur patrimoine culturel.

À cet effet, les MSAD ont mené des travaux de réhabilitation et requalification de deux projets structurants. Il s'agit de l'hôtel culturel d'une capacité de quatorze chambres ; le complexe Sunu Makaan d'une surface de presque 500 m² qui servira de restaurant, de salle de séminaires et conférences, d'espaces de loisirs et de spectacles ; l'aménagement d'un espace enfant. Au fil du temps, la Maison fait résonner les savoir-faire des métiers d'art avec une énergie artistique et culturelle rare et précieuse. Une fierté à l'aube des 60 ans des MSAD qui seront célébrés le 4 décembre 2026.