Sénégal: La géographe, Pr Diatou Thiaw Niane nouvelle directrice

Pr Diatou Thiaw Niane est la nouvelle directrice de l'Ecole doctorale études sur l'homme et la société (Ed-Ethos-Ucad). Selon la Direction de la communication de l'Ucad qui donne l'information, la cérémonie de passation de service entre le Directeur sortant, Pr Mor Ndao, et la nouvelle élue, Pr Diatou Thiaw Niane, enseignante-chercheuse au département de géographie s'est tenue le 17 avril dernier.

En recevant le témoin, renseigne la même source, Mme Niane a exprimé sa profonde gratitude envers le Conseil scientifique et pédagogique ainsi que les autorités de l'université pour la confiance placée en elle. Elle s'est engagée à « poursuivre et à consolider les acquis » de son prédécesseur, tout en inscrivant son mandat dans une dynamique de développement, de modernisation et de de rayonnement de l'Ed-Ethos.

Cet instant solennel, précise-t-on, a été l'occasion de saluer « l'engagement indéfectible et le sens du service public » du Pr Mor Ndao. « Son action a permis un renforcement significatif de la qualité de la formation et de la recherche doctorale au sein de l'Ed-Ethos », lit-on dans le communiqué. M. Ndao a ainsi été chaleureusement remercié pour ses contributions « précieuses » à l'essor de l'école doctorale et de l'ensemble de la communauté universitaire.

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La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du Secrétaire général de l'Ucad, Seydina Ababakar Mbengue, en présence du Directeur de la recherche et de l'innovation, Pr Yankhoba Seydi. Étaient également présents le responsable administratif et financier (Raf), le secrétaire scientifique, le personnel administratif et technique, ainsi que des doctorants.

Créée en 2008, l'Ecole doctorale Ethos est au coeur des missions principales assignées à l'université, à savoir l'enseignement, la recherche, la formation et le service à la communauté. Elle se fonde sur une approche intégrée et pluridisciplinaire au sein de laboratoires et équipes chargés de la mise en oeuvre de ses activités d'enseignement et de recherche. Elle compte 8 formations doctorales et une trentaine de laboratoires.