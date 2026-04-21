Sénégal: Stabilité sociale et chantiers au coeur des échanges

Le gouvernement du Sénégal fait face à la presse ce mardi 21 avril 2026, dans un contexte marqué par des attentes sociales fortes et une vigilance accrue de l'opinion publique. Cette rencontre, prévue à 15 heures au Building administratif Président Mamadou Dia à Dakar, s'inscrit dans une volonté affichée de transparence et de pédagogie sur l'action gouvernementale.

Organisée sous la bannière « Kàddu », présentée comme le rendez-vous de l'actualité gouvernementale, cette conférence de presse se veut un cadre structuré de communication entre l'exécutif et les citoyens. Elle sera modérée par la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, qui aura la charge d'orchestrer les échanges et de faciliter la compréhension des messages clés.

Plusieurs ministres prendront part à cet exercice, chacun intervenant dans son domaine de compétence. Il s'agit notamment de Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l'Éducation nationale, Olivier Boucal, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi que Déthié Fall, ministre des Infrastructures. Leur présence traduit la volonté du gouvernement d'apporter des réponses sectorielles précises aux préoccupations des Sénégalais.

Au coeur des échanges figure le Pacte national de stabilité sociale. Cette thématique centrale vise à faire le point sur les engagements pris dans le cadre du dialogue entre l'État, les syndicats et les partenaires sociaux. Dans un climat marqué par des tensions et des revendications, le gouvernement devra démontrer les avancées réalisées, mais aussi rassurer sur sa capacité à maintenir un équilibre social durable.

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La seconde thématique porte sur la situation des projets infrastructurels. À ce niveau, les autorités sont attendues sur l'état d'avancement des chantiers, les contraintes rencontrées, mais également les perspectives de réalisation. Routes, équipements publics et grands projets structurants seront au coeur des explications, dans un contexte où la demande en infrastructures modernes reste forte.