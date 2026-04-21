Ile Maurice: Natation - Bradley Vincent encore plus fort au 50 m papillon

C'est l'image forte de dimanche après-midi (19 avril) à Côte-d'Or. En finale du 50 m papillon, Bradley Vincent a frappé un grand coup en abaissant son propre record national de 16 centièmes. Une performance qui place le nageur de 34 ans sur une rampe de lancement idéale avant les prochaines échéances continentales.

Bradley Vincent ne cesse de repousser ses limites. Alors que son précédent record de 24.40 (établi le 21 juin 2025) semblait solide, il l'avait déjà titillé lors des séries il y a quelques jours avec un chrono de 24.44. Dimanche, le meilleur crawler du CAMO a franchi un palier supplémentaire en arrêtant le chronomètre à 24.24, soit une amélioration de 20 centièmes par rapport à sa marque de qualification.

Cette progression, il l'attribue en partie à un récent passage en Europe. «Le stage en Belgique nous a montré exactement où étaient mes points faibles, notamment sur les plongeons et les arrivées. Cela m'a définitivement aidé pour ce championnat national», confie-t-il après sa course.

Bradley Vincent n'a sorti la tête de l'eau qu'une fois lors du 50 m papillon

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Malgré ce record, le nageur reste lucide sur les détails techniques, notamment sur la gestion de la respiration en fin de course. «La nage est plutôt bonne, mais il y a encore des détails à peaufiner sur les 15 premiers mètres et les 10 derniers mètres».

Avec de tels chronos, Bradley Vincent ne se contente plus de dominer le bassin local. Ses yeux sont désormais rivés sur l'Algérie, qui accueillera les prochains Championnats d'Afrique. «Ces temps me placent parmi les trois ou quatre meilleurs. Avec 24.2 au 50 m papillon, c'est presque l'or si l'on regarde les derniers championnats continentaux. Mon 50.3 (comme premier relayeur au 4x100 m nage libre) au 100 m nage libre pourrait aussi me situer dans la zone des médailles», analyse-t-il.

En Algérie, Vincent prévoit un programme chargé : 50 m dos, 50 m papillon, 50 m et 100 m nage libre. Sa forme physique actuelle semble lui permettre d'encaisser les efforts répétés. «Samedi, j'ai enchaîné deux temps autour de 22.5 au 50 m nage libre, entre l'individuel et le relais (relais mixte 4x50 m nage libre). C'est rassurant de voir que le corps est capable de maintenir cette vitesse et de récupérer rapidement».

Enfin, dans un coin de la tête, les Jeux des îles de l'année prochaine restent l'objectif ultime. «Ces temps sont prometteurs et on a encore presque une année entière pour se préparer. Mon éventail sera beaucoup plus large pour les JIOI», conclut celui qui s'affirme, plus que jamais, comme le patron de la sélection.