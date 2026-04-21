Ile Maurice: L'impact sur le transport scolaire va grever le budget des familles

La récente augmentation des prix du carburant - l'essence, de Rs 58,45 à Rs 64,25 ; le diesel, de Rs 64,80 à Rs 71,25 - produit déjà ses effets en cascade. Plusieurs secteurs sont impactés, comme le transport scolaire. «Nous sommes conscients que certaines familles peinent à joindre les deux bouts, et venir parler de hausse aujourd'hui ne sera pas facile.

Mais avec l'augmentation des prix des carburants, nous sommes également en posture délicate», confie Hiridsh, chauffeur de van scolaire. Les interrogations se multiplient du côté des parents, soucieux de savoir comment les tarifs évolueront. Des chauffeurs, notamment dans la région de Port-Louis, se sont réunis pour en discuter. Tous ne sont pas logés à la même enseigne. «Certains parcourent un kilomètre, d'autres deux, et certains dépassent les dix kilomètres», explique Hiridsh. Une approche au cas par cas a donc été privilégiée, chaque chauffeur étant appelé à revoir ses tarifs en fonction de ses coûts et de la distance parcourue.

Les hausses successives ont déjà eu un impact concret. «Certains ont enregistré un surplus de Rs 2 000 à Rs 3 000», souligne Hiridsh. À cela s'ajoutent d'autres charges, comme l'augmentation significative des assurances pour les nouveaux véhicules, ou encore les exigences accrues de certains parents. «Avec la chaleur, certains demandent la climatisation, ce qui augmente la consommation de carburant», précise-t-il.

Une possible nouvelle hausse du carburant dans les semaines à venir inquiète d'autant. Les chauffeurs hésitent entre ajuster leurs tarifs ou attendre pour procéder à un réajustement global. Du côté des autorités, le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a indiqué que si le contexte international devenait «insoutenable», certaines mesures pourraient être envisagées, dont l'enseignement à domicile. Une telle décision ne serait envisagée que si les transports publics ne peuvent plus assurer leurs services, par exemple. Toute mesure serait alors étudiée en tenant compte des réalités sociales et économiques des familles.

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