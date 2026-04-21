Ile Maurice: Nos lecteurs interrogent les élus

Avec sa nouvelle rubrique Parlement citoyen - Readers Question Time, l'express renforce son engagement en faveur du débat public. L'objectif est clair : offrir aux citoyens une plateforme pour interpeller directement les élus sur des sujets d'intérêt national. Chaque mardi, des questions envoyées par les lecteurs sont sélectionnées par la rédaction et adressées aux responsables concernés.

Ces derniers sont invités à répondre publiquement dans les colonnes du journal. Libre à eux de s'exprimer... ou de ne pas le faire. Les lecteurs, eux, restent les juges.

Question transmise au «junior minister» à la Sécurité sociale, Kugan Parapen :

Face aux nombreuses négligences constatées au niveau de la Central Water Authority, les députés et élus de la circonscription n°1 comptent-ils intervenir dans les plus brefs délais pour remédier à la situation dans les blocs Grive A et C ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Question transmise à Thierry Ramasawmy, responsable de la communication au CEB : Ma question s'adresse au CEB. Comment expliquer les coupures de courant quotidiennes, survenant entre 6 heures et 9 heures, d'une durée de 15 à 30 minutes, dans la circonscription n°11, notamment dans la région de La Côte ?

Question au gouvernement :

Face aux contraintes budgétaires actuelles, n'est-il pas temps de revoir le système de gratuité du transport pour les personnes âgées et les étudiants afin de le rendre plus équitable ? Par exemple, une allocation additionnelle - soumise à un means test - pourrait-elle être envisagée pour les retraités, tandis que les étudiants les plus nécessiteux bénéficieraient d'un système de cartes intelligentes ?

Dans le même esprit, le gouvernement envisage-t-il l'introduction d'une contribution symbolique - par exemple, Rs 100 - pour l'accès aux soins hospitaliers, tout en exonérant les personnes vulnérables ? Par ailleurs, pourquoi ne pas instaurer un système de prescription payante pour les patients ayant les moyens, afin de réduire le poids financier sur les contribuables ? Dans le contexte de crise économique, le gouvernement compte-til suspendre ou reporter certains projets non prioritaires, notamment l'autoroute M4 à Forbach et le réservoir de Rivière-des-Anguilles ?

Alors que les énergies renouvelables apparaissent comme une priorité stratégique, ne conviendrait-il pas de réallouer les ressources vers ce secteur, ainsi que vers des solutions de stockage de l'eau, comme la construction de petits barrages pour mieux capter les eaux de pluie ? Enfin, face aux pertes de revenus liées au blocage du dossier des Chagos et à l'augmentation annoncée des coûts du projet M4, quelles garanties de transparence et de bonne gouvernance le gouvernement peut-il apporter quant à ces investissements ?

Question au ministre du Travail, Reza Uteem :

L'Alliance du changement avait promis, dans son manifeste électoral, l'instauration d'une semaine de travail de 40 heures. Cette mesure, présentée comme un levier essentiel pour améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et générer des économies d'énergie, notamment à travers la suppression des demi-journées de travail le samedi, tarde toutefois à se concrétiser. Le ministre peut-il expliquer les raisons de ce retard et préciser si cet engagement sera effectivement respecté ?