Ile Maurice: Un médecin de 77 ans agressé, l'enquête rebondit sur une autre affaire

21 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Un septuagénaire a été violemment agressé chez lui à Chapman Hill, Coromandel, samedi matin. L'enquête a pris une nouvelle dimension après l'identification de liens avec une autre affaire criminelle, survenue la veille à St-Pierre. Le Dr Rabindranath Ji Modun, plus connu comme Ramesh, 77 ans, médecin qui pratique dans le privé, a été admis à l'hôpital DrA. G.Jeetoo, à Port-Louis, où il est toujours en observation. Samedi, vers 9 h 45, il a entendu un véhicule klaxonner dans sa cour. En sortant, il a aperçu un individu près d'une voiture rouge. Ce dernier lui aurait demandé de l'eau en lui tendant une bouteille vide. Il s'est exécuté.

Alors que le praticien était dans sa cuisine, deux individus sont entrés chez lui. L'un d'eux s'est montré violent, saisissant un couteau trouvé sur place. Le médecin a été menacé et agressé pour de l'argent. Sous la contrainte, il leur a remis des sommes en devises étrangères et en roupies. Le préjudice est estimé à Rs 25 000. Il a ensuite été ligoté. Le système de vidéosurveillance de la résidence a été saboté. Un suspect a été arrêté et un véhicule correspondant à celui aperçu sur les lieux a été saisi.

L'enquête aurait un lien avec une affaire distincte survenue à St-Pierre, la veille. Une quinquagénaire a été agressée chez elle par son fils et un complice. Ils l'ontmaîtrisée et menacée afin de lui soutirer de l'argent. Les deux hommes ont aussi pris la voiture de la famille. Ils sont actuellement recherchés pour ces vols avec violence.

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