Ile Maurice/Sénégal: Boxe - Julian Agathe et Denzel Namaseevayen seront de la partie

La boxe mauricienne sera représentée aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Dakar cette année. En effet, World Boxing a retenu Julian Agathe et Denzel Namaseevayen pour ce premier rendez-vous olympique organisé sur le sol africain.

On se souvient que les deux pugilistes de même que leur camarade Denzel Siballam (65 kg), avaient pris part à la World Boxing Futures Cup tenue à Bangkok en Thaïlande du 8 au 15 mars. Cette compétition était qualificative pour le rendez-vous sénégalais. Agathe avait remporté ses deux premiers combats chez les 60 kg avant d'être battu en huitième de finale, alors que Namaseevayen s'était inclinée d'entrée en laissant, cependant, une bonne impression.

«Nos deux boxeurs ont fait bonne impression et je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont été retenus par World Boxing pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Et puis, il faut rappeler qu'ils s'étaient bien comportés lors des Jeux d'Afrique de la Jeunesse en Angola en décembre de l'année dernière (ndlr : Julian Agathe avait décroché le bronze chez les 60 kg). En tout cas, c'est une grande satisfaction pour la Fédération mauricienne de Boxe (FMB)», se réjouit Pascal Telvar, président de la FMB.

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Celui-ci ajoute qu'il faut maintenant permettre à ces deux jeunes boxeurs l'opportunité de progresser. «En restant s'entrainer à Maurice, cela va être difficile de progresser», reconnait-il. Raison pour laquelle, la FMB voudrait intégrer Agathe et Namaseevayen à l'équipe élite qui prépare les Jeux du Commonwealth (Glasgow, Ecosse du 23 juillet au 2 aout).

«Nous voulons que les deux jeunes rejoignent l'équipe élite et participe à une compétition en Suède, le Gothenburg Box Open prévu du 12 au 14 juin. L'idéal aurait été d'avoir un stage d'une semaine avant la compétition. Nous allons solliciter le Comité Olympique Mauricien (COM) afin d'obtenir un soutien financier pour ce faire», conclut Pascal Telvar. Pour rappel, les Jeux Olympiques de la Jeunesse se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026. Près de 2 700 athlètes, âgés de 17 ans au maximum, sont attendus sur trois sites hôtes: Dakar, Diamniadio et Saly.