Ile Maurice: PNQ - Joe Lesjongard interpelle Navin Ramgoolam sur le dossier Chagos

À l'Assemblée nationale, ce mardi 21 avril 2026, le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, a adressé une Private Notice Question (PNQ) au Premier ministre, Navin Ramgoolam, portant sur l'état d'avancement du processus de transfert de souveraineté de l'archipel des Chagos à la République de Maurice.

Dans sa question, il demande au chef du gouvernement d'indiquer «où en sont les choses» dans ce dossier, tout en sollicitant le dépôt des dernières communications officielles échangées entre les autorités mauriciennes et le gouvernement du Royaume-Uni.

Le député de l'opposition s'intéresse également aux aspects financiers et juridiques des négociations. Il réclame ainsi la liste des conseillers juridiques internationaux et locaux engagés par l'État depuis décembre 2024, ainsi qu'un détail des dépenses encourues, notamment les honoraires, les billets d'avion et les indemnités journalières. La PNQ inclut aussi les coûts liés au bureau de l'Attorney General, compte tenu de son implication dans ce dossier à forte dimension juridique internationale.