Mbao — Les Industries chimiques du Sénégal (ICS) ont annoncé, mardi, à Mbao (ouest), avoir un objectif de production de 125 000 tonnes d'engrais pour la campagne agricole en cours (2026-2027), après avoir réalisé un record de 105 000 tonnes pour la précédente (2025-2026).

"Cette année, ce sera une année de mobilisation encore plus forte que celle de l'année dernière, parce que nous envisageons de produire 125 000 tonnes d'engrais", a promis le directeur général des ICS, Mama Sougoufara.

Lors de la campagne agricole 2025-2026, les ICS avaient réalisé un record de production de 105 000 tonnes, a indiqué M. Sougoufara à la fin d'une visite de journalistes sur les sites de production d'engrais des Industries chimiques du Sénégal à Mbao, dans la région de Dakar.

Il a présenté à la presse le dispositif industriel mis en place par les ICS pour satisfaire les besoins du pays en termes d'engrais.

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L'invasion de l'Iran par Israël et les États-Unis d'Amérique a engendré guerre un renchérissement des taris des intrants agricoles, dont les engrais, ce qui a poussé les engrais Evoquant l'impact de la guerre au Moyen-Orient, le directeur général des ICS, selon Mama Sougoufara.

C'est la raison laquelle les ICS ont décidé, "par anticipation" de la campagne agricole 2026-2027, d'augmenter leur production d'engrais.

La guerre au Moyen-Orient a engendré "une perturbation extrêmement forte des chaînes d'approvisionnement d'engrais", a-t-il dit.

"Il y a eu un renchérissement des prix des engrais, des engrais azotés notamment, et une perturbation de la disponibilité du soufre", une composante des engrais, a signalé M. Sougoufara, expliquant que "cette situation résulte de la guerre au Moyen-Orient et du blocage du détroit d'Hormuz".

"Tous les producteurs d'engrais sont fortement impactés par la hausse des prix des intrants, par la non-disponibilité aussi des matières premières", a-t-il expliqué.

Les ICS, ont pris, "depuis décembre 2025, leur responsabilité première, celle de servir l'agriculture sénégalaise et ouest-africaine", a-t-il ajouté.

La direction générale des Industries chimiques du Sénégal a pris, "par anticipation, toutes les mesures nécessaires d'approvisionnement [du pays] en intrants", a assuré Mama Sougoufara.