Sénégal: Les ICS veulent produire 125 000 tonnes d'engrais cette année, après un record de 105 000 tonnes en 2025

21 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbao — Les Industries chimiques du Sénégal (ICS) ont annoncé, mardi, à Mbao (ouest), avoir un objectif de production de 125 000 tonnes d'engrais pour la campagne agricole en cours (2026-2027), après avoir réalisé un record de 105 000 tonnes pour la précédente (2025-2026).

"Cette année, ce sera une année de mobilisation encore plus forte que celle de l'année dernière, parce que nous envisageons de produire 125 000 tonnes d'engrais", a promis le directeur général des ICS, Mama Sougoufara.

Lors de la campagne agricole 2025-2026, les ICS avaient réalisé un record de production de 105 000 tonnes, a indiqué M. Sougoufara à la fin d'une visite de journalistes sur les sites de production d'engrais des Industries chimiques du Sénégal à Mbao, dans la région de Dakar.

Il a présenté à la presse le dispositif industriel mis en place par les ICS pour satisfaire les besoins du pays en termes d'engrais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'invasion de l'Iran par Israël et les États-Unis d'Amérique a engendré guerre un renchérissement des taris des intrants agricoles, dont les engrais, ce qui a poussé les engrais Evoquant l'impact de la guerre au Moyen-Orient, le directeur général des ICS, selon Mama Sougoufara.

C'est la raison laquelle les ICS ont décidé, "par anticipation" de la campagne agricole 2026-2027, d'augmenter leur production d'engrais.

La guerre au Moyen-Orient a engendré "une perturbation extrêmement forte des chaînes d'approvisionnement d'engrais", a-t-il dit.

"Il y a eu un renchérissement des prix des engrais, des engrais azotés notamment, et une perturbation de la disponibilité du soufre", une composante des engrais, a signalé M. Sougoufara, expliquant que "cette situation résulte de la guerre au Moyen-Orient et du blocage du détroit d'Hormuz".

"Tous les producteurs d'engrais sont fortement impactés par la hausse des prix des intrants, par la non-disponibilité aussi des matières premières", a-t-il expliqué.

Les ICS, ont pris, "depuis décembre 2025, leur responsabilité première, celle de servir l'agriculture sénégalaise et ouest-africaine", a-t-il ajouté.

La direction générale des Industries chimiques du Sénégal a pris, "par anticipation, toutes les mesures nécessaires d'approvisionnement [du pays] en intrants", a assuré Mama Sougoufara.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.