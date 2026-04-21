Sénégal: L'Assemblée nationale entame, ce mardi, une série d'audition des ministres

Dakar, 21 avec (APS) - L'Assemblée nationale entame, ce mardi, l'audition des ministres par les commissions permanentes, une étape importante dans le renforcement du contrôle parlementaire, a appris l'APS auprès de l'institution parlementaire.

Cette série d'auditions qui marque un "tournant historique" démarre par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et son collègue de l'Environnement et de la Transition écologique et va se poursuivre jusqu'au 8 mai.

"Cette initiative, inédite dans l'histoire parlementaire du Sénégal, vise à structurer et à systématiser les échanges entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif", rapporte le Parlement sur sa page officielle.

Cet exercice va permettre aux députés d'exercer leur mission de suivi et de contrôle de l'action du gouvernement, "dans un cadre mieux organisé et plus efficace".

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"À travers ce dispositif, les commissions permanentes disposeront désormais d'une meilleure visibilité sur leurs travaux, favorisant ainsi une plus grande régularité des auditions et un approfondissement des débats sur les politiques publiques", indique la même source.

Cette nouvelle pratique parlementaire entre dans le cadre de la volonté de modernisation des autorités de l'institution "en faveur de la transparence, de la redevabilité et de la performance de l'action publique au Sénégal".