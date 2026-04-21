Sénégal: Droits humains - Amnesty International salue des avancées dans le respect du droit de manifester en 2025-2026

Le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a relevé mardi des avancées dans le respect du droit de réunion pacifique en 2025 ainsi qu'au cours du premier trimestre de 2026.

"Les progrès que nous avons notés pendant l'année 2025 et pendant le premier trimestre de 2026 montrent vraiment un plus grand respect des droits de réunion pacifique qu'on appelle habituellement le droit de manifester", a-t-il notamment déclaré.

Seydi Gassama s'exprimait à l'occasion du lancement du rapport annuel 2025 - 2026 d'Amnesty International, qui dresse un état des lieux des droits humains dans le monde au cours de la période concernée.

Selon lui, de plus en plus, les citoyens sénégalais sont autorisés à manifester. Il en veut pour preuve les différentes manifestations organisées au cours de l'année écoulée par Amnesty International, d'autres organisations de la société civile et des partis politiques.

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"La coalition sénégalaise pour la Palestine a organisé plusieurs manifestations. Les partis politiques également. Et à chaque fois que des blocages ont eu lieu, les préfets ont parfois recouru à la société civile, y compris moi-même, pour voir comment arrondir les angles", s'est-il félicité.

Le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal note, par ailleurs, une véritable volonté des autorités publiques de respecter davantage le droit de manifester, qui est "fondamental".

"C'est la négation de ce droit qui a entraîné tous les morts que nous avons connus entre 2021 et 2024. Si les manifestations pacifiques avaient été autorisées, on n'aurait certainement pas eu de ces répressions violentes avec tout le lot de décès qu'elles ont entraîné", a déploré Seydi Gassama.

Entre 2021 et mars 2024, le Sénégal a connu des violences politiques qui ont entraîné selon le décompte d'associations de la société civile des dizaines de morts parmi les manifestants et de nombreux blessés.

Seydi Gassama a également salué les annonces du gouvernement visant à équiper les forces de sécurité (police et gendarmerie) de caméras individuelles (bodycams) et de terminaux numériques, afin de renforcer la transparence et la lutte contre la corruption, notamment sur les routes et lors des opérations de maintien de l'ordre.