Afrique: Grand Prix mondial de para-athlétisme - Les athlètes sénégalais visent les minima pour les championnats du monde (DTN)

Rabat (Maroc) — Les athlètes sénégalais en lice pour la 10ᵉ édition du Grand Prix mondial de para-athlétisme, qui se tient actuellement au Maroc, veulent décrocher les minima pour se qualifier aux championnats de monde, a indiqué le directeur technique national du Comité national paralympique du Sénégal (CNPS), Ousmane Sy. .

"Les athlètes travaillent pour améliorer leurs performances et décrocher les minimas dans leur catégorie, pour se qualifier aux championnats du monde paralympiques", a-t-il dit dans un entretien avec l'envoyée spéciale de l'APS.

Le Grand Prix mondial de para-athlétisme 2026 se déroule à Rabat (Maroc) du 19 au 26 avril 2026, au complexe sportif Prince Moulay Abdellah.

Cette compétition internationale, cruciale pour les minima de qualification, comprend neuf étapes sur quatre continents.

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Après la classification de cinq athlètes sénégalais, lundi, étape leur permettant ainsi d'intégrer le cercle des licenciés internationaux, les représentants du Sénégal vont commencer à disputer les épreuves à partir de mercredi.

Issus de différentes régions et clubs du Sénégal (Dakar, Thiès, Camp de Thiaroye), ils vont concourir dans plusieurs disciplines: courses de vitesse (100m, 200m, 400m), sauts (hauteur, longueur), lancers (poids, javelot, disque).

Selon le directeur technique national du Comité national paralympique du Sénégal, les objectifs assignés aux athlètes sénégalais ont été préalablement bien analysés.