Ile Maurice: Peerbocus, Duval et Purmanund restent en cellule

Trois affaires d'abus présumés sur mineurs ont été appelées, hier, simultanément dans différents tribunaux du pays. Le mufti Azhar Peerbocus, Percy Duval et Chitraj Purmanund sont concernés par des affaires impliquant des abus présumés sur des enfants. Leurs demandes de libération conditionnelle ayant été refusées, les trois suspects ont été reconduits en cellule policière jusqu'à leur prochaine comparution, le lundi 27 avril.

Le mufti Peerbocus hué devant le tribunal

Le mufti Azhar Peerbocus a comparu à Flacq tôt, hier matin, dans une atmosphère électrique. Un important déploiement des forces de l'ordre avait été mis en place pour contenir une foule nombreuse venue huer et agresser verbalement le suspect aux abords du tribunal.

Trois accusations provisoires de «child ill-treatment» sont reprochées au religieux. Cinq collégiens fréquentant la Twaha Academy de Bel-Air-Rivière Sèche allèguent avoir été soumis à des punitions corporelles par le mufti. L'un d'eux affirme avoir eu les mains ligotées et la tête recouverte d'un sac en plastique, avant d'être frappé à coups de rotin et de manche de serpillière.

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L'affaire a éclaté le 30 mars lorsque le mufti Peerbocus avait été révoqué avec effet immédiat de son poste d'Acting Principal de la Twaha Academy Boarding School, un établissement résidentiel privé de Pont-Lardier, Bel-Air-RivièreSèche, qui accueille 15 garçons de classes de Grades 7 à 11.

Arrêté à sa descente d'avion à l'aéroport de Plaisance samedi soir, alors qu'il revenait d'Afrique du Sud, le mufti a d'abord comparu devant la Weekend Court à Port-Louis, dimanche. Il a été reconduit en cellule policière au Moka Detention Centre. Son interrogatoire n'a pas encore débuté.

Percy Duval visé par deux nouvelles plaintes

Percy Duval, lui, a été traduit en cours de district de Rivière-Noire à Bambous, accusé provisoirement de causing child to be sexually abused. Deux nouvelles plaintes ont été déposées contre lui, l'une dimanche et la seconde hier, lundi, portant désormais le nombre de plaintes contre lui à cinq. Selon nos informations, une sixième devrait suivre.

Âgé de 57 ans et habitant à Tamarin, Percy Duval travaille pour un concessionnaire automobile. Selon les informations recueillies, il aurait commis les abus présumés à son domicile sur une période d'une dizaine d'années. En attendant sa nouvelle comparution lundi prochain, il a été reconduit en cellule policière au poste de Rivière-Noire.

Chitraj Purmanund : «Grooming» sur WhatsApp

Avin Chetraj Purmanund, 45 ans, directeur d'Areva Immobilier, a été interpellé vendredi dernier par des éléments de la Divisional Crime Intelligence Unit de la Northern Division, à la suite d'allégations formulées par une adolescente de 13 ans, amie de sa fille.

Selon les informations recueillies, la mineure affirme avoir reçu des messages équivoques sur WhatsApp et dans lesquels le suspect lui aurait proposé de venir le rencontrer dans sa villa. Il comparaissait en cour de Pamplemousses.