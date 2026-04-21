Ile Maurice: Dawood Rawat saisit le CCID et dénonce une campagne «dangereuse»

Dawood Rawat est monté au créneau ce mardi en déposant une plainte formelle au Central Criminal Investigation Department (CCID) pour la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux.

L'ancien Chairman Emeritus du défunt groupe BAI affirme être la cible d'une campagne de désinformation structurée, reposant notamment sur des contenus sponsorisés circulant à grande échelle sur Facebook.

Au coeur de ses griefs : l'utilisation d'une image générée par intelligence artificielle, jugée diffamatoire et «contraire à son caractère», associée à des messages laissant croire qu'il serait en opposition avec le gouvernement en place.

Une représentation qu'il rejette catégoriquement.

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Face à la presse, à sa sortie des locaux du CCID, Dawood Rawat n'a pas mâché ses mots : «On essaie de me présenter comme quelqu'un qui a quoi que ce soit contre le gouvernement actuel. Ce n'est pas bien», a-t-il déclaré, visiblement préoccupé par la portée de ces publications sponsorisées, conçues pour une diffusion massive et ciblée.

L'homme d'affaires affirme ne pas savoir qui se cache derrière ces contenus, mais dénonce des méthodes anonymes et agressives : «Ce sont des lâches qui n'ont pas le courage de montrer leur visage», a-t-il lancé.

Cette démarche judiciaire intervient dans un climat marqué par une montée des contenus manipulés et de la désinformation en ligne.

L'enquête du CCID devra désormais remonter la chaîne de diffusion de ces publications sponsorisées, identifier leurs auteurs et établir d'éventuelles responsabilités pénales.