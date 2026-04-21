Ile Maurice: Rye Joorawon libéré sous caution de Rs 25 000, la victime se bat pour sa vie

Trois jours après l'accident survenu à l'intersection de Solitude, le jockey Gulshan Rye Joorawon, 46 ans, a comparu ce mardi 21 avril devant la cour de Pamplemousses pour sa demande de liberté conditionnelle. Le bureau du Directeur des poursuites publiques n'ayant soulevé aucune objection, le jockey chevronné a quitté le tribunal libre contre le versement d'une caution de Rs 25 000. Pendant ce temps, la victime, un jeune ouvrier de 27 ans, lutte toujours pour sa vie à l'hôpital SSRN.

À l'issue de l'audience, Me Yash Bhadain a confirmé à la presse que son client avait déjà livré sa version des faits aux enquêteurs et qu'il coopérait pleinement avec la justice. L'avocat a également soulevé un élément susceptible de peser dans la suite de la procédure : la motocyclette impliquée dans la collision ne disposerait ni de déclaration, ni d'assurance, ni de certificat de fitness - des irrégularités qui pourraient avoir une incidence sur l'issue judiciaire de l'affaire. Il convient de rappeler que Rai Joorawon, entendu par la police après l'accident, avait été autorisé à rentrer chez lui, samedi soir, avant d'être convoqué à comparaître hier devant la cour de Pamplemousses.

Les faits remontent au samedi 18 avril. Rai Joorawon circulait au volant d'un 4x4 de couleur blanche sur le bypass de Solitude, en provenance de Morcellement St-André et en direction de Balaclava. Arrivé à l'intersection régulée par les feux de signalisation près d'un kovil, il aurait ignoré le feu rouge et se serait engagé dans le carrefour alors que la voie transversale bénéficiait du feu vert. C'est à ce moment précis que Mahamade Allay Muzaifa Pacquet, 27 ans, ouvrier en aluminium, traversait l'intersection à moto - une Suzuki grise - en provenance d'Arsenal vers Triolet.

Le choc avait été violent et le motocycliste s'est retrouvé gisant sur la chaussée, saignant abondamment de la tête. Pris en charge par le SAMU, il a été transporté à l'hôpital SSRN, où il a été admis aux soins intensifs sous ventilation artificielle. Les images de la caméra Safe City, placée à l'intersection, sont venues confirmer le déroulement des événements.

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Alors que la procédure judiciaire suit son cours, Mahamade Allay Muzaifa Pacquet est toujours hospitalisé aux soins intensifs de l'hôpital SSRN. Selon sa famille, il se bat pour sa survie. Souffre d'une fracture du crâne et d'un poumon perforé, il demeure sous ventilation artificielle. Ses proches vivent une insupportable angoisse, avec l'espoir le voir sortir de ce cauchemar. La liberté conditionnelle accordée à Rai Joorawon ne clôt en rien l'affaire. L'enquête suit son cours et le dossier promet d'être suivi de près, tant les enjeux humains et judiciaires sont lourds. D'un côté, un jockey chevronné dont l'avenir judiciaire reste incertain. De l'autre, une famille qui attend, dans la douleur, que son fils survive.