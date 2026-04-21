Ile Maurice: La SRM University offre dix bourses d'études aux étudiants mauriciens

Un nouveau chapitre s'ouvre dans la collaboration entre Maurice et l'Inde avec la mise à disposition du ministère de la Jeunesse et des sports de dix bourses d'études par la SRM University, Delhi-NCR, Sonepat. C'est ce qui ressort d'une correspondance portant la signature du directeur du SRM Group of Institutions, Manoj Madhavan Kutty, et adressée au ministre Deven Nagalingum.

Ainsi, le Dr Ravi Pachamuthu, président du SRM Group, a convenu d'accorder une dispense d'études intégrale aux étudiants méritants sélectionnés, lesquels devront satisfaire aux critères d'admissibilité minimum, définis par les organismes indiens de réglementation. L'exercice de sélection des candidats dans l'île sera effectué par la Theebam Solidarity Association, une association caritative placée sous l'égide de la Mauritius Tamil Temples Federation et qui a pour mission, entre autres, de permettre aux étudiants nécessiteux d'accéder à une formation appropriée.

La SRM University, Delhi-NCR, Sonepat figure parmi les meilleures universités indiennes et compte une base estudiantine s'établissant à plus de 100 000, répartie dans des filières comme l'ingénierie et la technologie, la gestion, le droit, le commerce, les sciences et les sciences humaines. Dans le cadre de ce partenariat, la SRM University a également exprimé le souhait d'accueillir le ministre de la Jeunesse et des sports, Deven Nagalingum, sur le campus du groupe.