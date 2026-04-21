Afrique: Sénégal/Sierra Leone - Signature d'un traité de coopération dans les mines et l'énergie

21 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

En marge de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, le Sénégal et la Sierra Leone ont procédé le 20 avril dernier, à la signature d'un Traité de coopération dans les domaines des Mines et de l'Énergie. Selon la Présidence de la République, c'était sous la haute présidence du Président de la République Bassirou Diomaye Faye et de Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone et Président en exercice de la Cedeao.

Le Traité a été paraphé pour la partie sénégalaise par Cheikh Niang, Ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, et pour la partie sierra-léonaise par Julius Daniel Mattai, Ministre des Mines et des Ressources minérales.

Cet accord, explique-t-on, traduit en actes la conviction portée ce matin par le Chef de l'État à la tribune du Forum : faire de la gouvernance des ressources énergétiques et minières un levier de transformation structurelle et de souveraineté partagée. En unissant leurs efforts dans deux secteurs stratégiques pour leur développement, Dakar et Freetown ouvrent une nouvelle page de coopération bilatérale, au service d'une Afrique qui décide pour elle-même de la valorisation de ses richesses.

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