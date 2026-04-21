Congo-Kinshasa: Dans l'attente de la visite de James Swan, la société civile de l'Ituri appelle à l'éradication de groupes armés

Plusieurs structures de la société civile de l'Ituri se sont exprimées mardi 21 avril 2026, à quelques heures de la première visite du nouveau chef de la Mission onusienne, James Swan, dans la province. Selon elles, la MONUSCO doit renforcer son appui au Gouvernement pour éradiquer les groupes armés, en vue de permettre à plus d'un million de déplacés de regagner leurs villages d'origine.

Selon la coordination provinciale de la société civile, l'appui de la MONUSCO reste visible dans la protection de civils à travers plusieurs zones de la province de l'Ituri. Des milliers de déplacés, installés dans différents sites, bénéficient de la présence des casques bleus, notamment à Djaiba, Gina et Rhoe, dans le territoire de Djugu.

Cependant, selon cette structure, la mission onusienne, doit aller plus loin, sous le leadership de son nouveau chef. Elle appelle à un engagement renforcé pour accompagner le Gouvernement dans l'imposition de la paix, afin de permettre aux déplacés de regagner leurs villages, après plusieurs années de souffrance dans les sites.

En Ituri, les groupes armés locaux et étrangers sont accusés de graves violations des droits humains contre les civils.

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Dieudonné Lossa, coordonnateur provincial de la société civile de l'Ituri, explique :

« Le retour effectif de la population dans leur village, c'est ce que nous attendons parmi les actions que doit mener le nouveau chef de la MONISCO. Nous ne voulons pas la MONUSCO pour garder les gens dans les sites déplacés, mais nous souhaitons que ces populations rentrent dans leur village effectivement ».

Dans le territoire de Mambasa, le même appel est lancé. La société civile demande au Gouvernement et à la MONUSCO d'intensifier leurs efforts pour éradiquer tous les groupes armés actifs dans l'Est de la RDC, notamment les ADF et l'AFC-M23.

Marie Noëlle Anotane, présidente territoriale de la société civile du Congo, estime que la mission de stabilisation devait être aussi offensive. « La MONUSCO doit s'investir pour établir la paix dans l'est de la RDC en commençant par les zones occupées par les M23 et même les zones où ADF est en train de massacrer la population, en l'occurrence, les territoires d'Irumu et de Mambasa », insiste-t-elle.

Au cours de son séjour en Ituri, le chef de la MONUSCO prévoit de rencontrer différentes couches de la population locale.