Congo-Kinshasa: La tension persiste à Masisi après deux jours de combats entre l'AFC/M23 et les Wazalendo

La situation humanitaire demeure très précaire ce mardi 21 avril 2026, au lendemain de violents affrontements qui ont opposé, toute la matinée de lundi, les combattants de l'AFC/M23 à une coalition des Wazalendo à Mitimingi, dans le groupement Ufamandu 2, secteur de Katoyi, territoire de Masisi (Nord-Kivu). Selon des sources locales, une accalmie est observée ce mardi, mais la situation reste particulièrement tendue.

Les forces belligérantes continuent de se faire face dans ce village aujourd'hui presque entièrement vidé de ses habitants, indiquent les sources de la société civile locale.

Exode de la population de Kirambo

Selon elles, après deux jours de combats, les rebelles de l'AFC/M23, occupent une partie de Mitimingi, se regardent en chiens de faïence avec les Wazalendo de la coalition PARECO et Maï-Maï Lamuka, qui contrôlent une autre partie du village.

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Craignant une reprise des hostilités, les habitants de la localité de Kirambo, ayant fui vers Biolo, ne peuvent toujours pas regagner leurs habitations.

Les combats avaient repris dimanche dans cette zone de Ufamandu 2, après quelques jours d'accalmie.

Usage de drones

Dans la soirée de dimanche, plusieurs sources font état de l'utilisation de drones de combat par les forces belligérantes, avec des bombardements visant certaines positions, notamment celles occupées par l'AFC/M23.

Ces mêmes sources précisent que la coalition des Wazalendo, alliée aux FARDC, aurait mené une contre-offensive pour freiner l'avancée de l'AFC/M23, accusée de s'être emparée du village voisin de Kashuka, dans leur tentative d'une progression vers le groupement d'Ufamandu 1er.