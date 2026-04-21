Sénégal: Thiès - Des 'daaras' exposent leurs griefs lors de la Journée nationale du talibé

Thiès — Une trentaine de "daaras" (écoles coraniques) ont passé en revue leurs difficultés et préoccupations, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du talibé à Thiès, en guise de contribution à l'élaboration d'un plan d'action intégré faisant partie d'un plan stratégique couvrant la période 2027-2030.

Trente-trois "daaras" ont pris part à la journée nationale du talibé, organisée lundi par le comité départemental de protection de l'enfant (CDPE) de Thiès et la Fédération Kajoor Jankeen, collaboration avec Child Fund, sur le thème "Les enfants talibés face aux défis de l'abus et l'exploitation : Quelles solutions pour une meilleure protection".

Les "daaras" concernés "ont posé leurs doléances, pour nous permettre d'élaborer un plan d'action qui va nourrir le plan d'action intégré du CDPE, pour la planification que nous sommes en train de développer avec notre partenaire, [en vue d']un plan stratégique de 2027 à 2030", a dit le manager de la fédération Kajoor Jankeen, Alioune Dièye.

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A la faveur du thème retenu cette année, les maîtres coraniques ont porté toutes leurs difficultés et préoccupations à l'attention du responsable du CDPE, a rapporté M. Dièye.

Le manager de la fédération Kajoor Jankeen, Alioune Dièye s'est félicité de la célébration de cette journée, avec la participation d'enfants talibé, dans le cadre de la lutte contre la mendicité, les violences et les abus contre ces derniers.

La Journée nationale du talibé, célébrée le 20 avril de chaque année au Sénégal, vise à sensibiliser l'opinion publique et à améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des pensionnaires dans les "daaras".

Sa célébration était une "occasion d'échanger avec les responsables des 'daaras' sur les violences et les abus dont sont victimes les talibés", mais aussi de partager les orientations de la fédération Kadior Jankeen, qui voudrait instituer avec le CDPE un plan d'action devant être déroulé de juin à juillet 2026, a dit le sous-préfet de l'arrondissement de Thiès Sud, Diokel Ngor Ngom.

Il a rappelé que le gouvernement a institué les assises des "daaras", tenues les 29 et 30 mars derniers, avant la Journée nationale des "daaras", pour permettre à ces structures traditionnelles d'enseignement de participer de façon active à la politique éducative du pays.

Ces assises étaient une occasion pour les formaliser, instituer un cadre réglementaire permettant de mieux encadrer l'ouverture de "daaras" et l'enseignement -apprentissage du Coran au Sénégal.

Il s'agit "surtout de protéger les enfants [...], lutter contre la mendicité et [garantir] les droits des enfants", a indiqué M. Ngom qui représentait le préfet à cette rencontre.

Les CDPE sont des instances existant dans chaque département du pays et qui travaillent à la protection des enfants, a indiqué le sous-préfet de l'arrondissement de Thiès Sud, Diokel Ngor Ngom.

Ils ont comme objectif principal de renforcer la protection de l'enfance, en luttant contre la mendicité et les abus au sein des écoles coraniques, a-t-il ajouté.