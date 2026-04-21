Sénégal: Saraya - Le préfet déplore l'impact des orpailleurs et des sociétés minières sur l'environnement

Kédougou — Le préfet du département de Saraya, Babacar Niang, a déploré la dégradation de l'environnement sur la Falémé, un affluent majeur du fleuve Sénégal, et dans toutes les autres localités de ce département de la région de Kédougou (sud-est), pointant du doigt les orpailleurs, les entreprises minières et les sociétés semi-mécanisées.

"Ce n'est pas l'orpaillage seulement qui pollue l'environnement. Il y a aussi les grandes entreprises minières qui exploitent ici, dans le département de Saraya, et les [sociétés] semi-mécanisées qui dégradent la nature et qui sont assujetties à une étude d'impact environnemental", a-t-il souligné dans un entretien accordé à l'APS.

L'autorité administrative a salué les mesures prises par le président de la République portant sur la suspension des activités minières sur un rayon de 500 mètres autour de la Falémé.

"C'est pour lutter contre la pollution de la Falémé et la dégradation du cadre de vie des populations qui vivent aux abords du fleuve. Et dans ce cadre, il y a des opérations qui sont régulièrement menées par les forces de défense et de sécurité pour surveiller l'effectivité de cette mesure sur la zone de la Falémé", a-t-il ajouté.

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Babacar Niang a signalé la présence d'orpailleurs clandestins sur les anciennes fosses abandonnées par les sociétés semi-mécanisés, en faisant observer que toutes ces sociétés, en quittant, ont abandonné des fosses. Les populations vivant autour de la Falémé squattent ces fosses pour trouver du minerai, selon lui.

Il a signalé que les activités d'orpaillage menées le long de la Falémé ont rendu l'eau impropre à la consommation, ajoutant que les espèces peuplant ses profondeurs sont menacées de disparition.

"La pollution de l'eau est déplorable et on ne peut plus utiliser cette eau parce qu'elle a été polluée par les orpailleurs et les semi-mécanisés", a déploré le préfet.

L'autorité administrative a assuré que des dragues qui viennent du Mali, sur la rive du gauche de la Falémé à la recherche du minerai, ont toujours été démantelées par les forces de défense et de sécurité.

"Nous travaillons aussi avec les communautés qui collaborent avec les forces de défense et de sécurité, à chaque fois qu'elles aperçoivent des dragues maliennes, elles informent les services de sécurité pour intervenir et les saisir", selon le préfet.

Il a déploré la forte pénurie d'eau dans plusieurs localités du département de Saraya, évoquant "un problème majeur de géologie".

"Même dans la commune de Saraya où nous sommes, déjà certains quartiers sont confrontés à un problème d'approvisionnement en eau potable. Même si nous avons trois forages dans la commune, nous avons tout de même un problème de nappe [et] certaines parties n'ont pas d'eau", a expliqué Babacar Niang.

Il a rappelé que l'Office des forages ruraux (OFOR), en collaboration avec la mairie de Saraya et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ont réalisé des études dans le cadre de l'approvisionnement en eau dans le département.

"Cela demande beaucoup d'investissement pour [acheminer] l'eau à Saraya, mais nous n'avons pas attendu parce que nous sommes en train de travailler avec les sociétés minières qui sont dans la zone et qui vont construire des forages pour bien approvisionner la ville de Saraya en eau et les autres localités du département", a-t-il dit, invitant les populations à bien entretenir les forages qui existent pour le moment.