Cote d'Ivoire: Convocation de la police - Assalé Tiémoko Antoine attendu aux Enquêtes générales, son parti appelle au calme

Le président du mouvement politique Aujourd'hui et Demain, la Côte d'Ivoire (Adci) et maire de Tiassalé, Assalé Tiémoko Antoine, est convoqué le mercredi 22 avril 2026, devant le Service des enquêtes générales de la Préfecture de police d'Abidjan, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée sur instruction du procureur de la République.

Selon une convocation officielle émise par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, à travers la Direction générale de la police nationale, le leader de l'Adci est invité à se présenter dans les locaux du Service des enquêtes générales, sis sur la route d'Abobo, non loin des entreprises Filtisac et Motoragri, après le carrefour Macaci.

Référencée sous le numéro 542/MIS/DGPN/DGA-CSP/PPA/SEG en date du 20 avril 2026, la convocation précise que l'intéressé, devra se présenter muni de son conseil, conformément aux dispositions de l'article 90 nouveau du Code de procédure pénale. À ce stade, aucune indication officielle n'a été fournie quant à la nature des faits à l'origine de cette procédure, même si celle-ci suscite déjà un vif intérêt au sein de l'opinion publique.

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Dans un communiqué publié le même jour à Yamoussoukro, la direction de l'Adci a confirmé la réception de la convocation à la Maison du citoyen d'Abidjan-Cocody, siège du mouvement. Le parti souligne que son président est convoqué en sa qualité de dirigeant politique.

Se voulant rassurant, le Bureau exécutif national de l'Adci affirme qu'Assalé Tiémoko Antoine, présenté comme « respectueux des lois de la République », répondra à cette convocation, accompagné de ses avocats. Le mouvement dit suivre avec attention l'évolution du dossier en lien avec ses conseils juridiques.

Tout en réaffirmant son soutien à son président, l'Adci appelle ses militants au calme et à la sérénité. Le parti les exhorte par ailleurs à maintenir la mobilisation en vue de la rentrée politique prévue le 2 mai 2026, à Tiassalé.

Dans un contexte politique où les activités des acteurs publics font l'objet d'une vigilance accrue, cette convocation pourrait constituer une étape importante. Les regards restent désormais tournés vers le 22 avril, date à laquelle l'audition d'Assalé Tiémoko Antoine pourrait permettre d'en savoir davantage sur cette affaire.