Cote d'Ivoire: Alépé/Désenclavement de Kossandji - Ignace Cardinal Bessi Dogbo remet officiellement un car et un camion

Les populations de Kossandji, localité située dans la sous-préfecture d'Alépé, région de la Mé, ont exprimé leur grande joie à l'occasion de la remise officielle des clés d'un car de transport et d'un camion de 10 tonnes.

Ces nouveaux moyens roulants, selon une note du service de communication de l'Archidiocèse d'Abidjan, faciliteront à la fois les déplacements des populations et le transport des produits agricoles et des marchandises.

Cette joie est également partagée par les habitants des villages de Kodioussou et de Danguira, qui, à l'instar de Kossandji, empruntent la même route en mauvais état.

C'est donc dans un esprit d'unité que les populations de ces différentes localités se sont mobilisées le dimanche 19 avril 2026, à Kossandji pour prendre part à la remise officielle des véhicules. Celle-ci a été présidée par Mgr Ignace Cardinal Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan, au nom de l'Archidiocèse d'Abidjan.

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Il convient de rappeler que ces véhicules avaient déjà été présentés et bénis le 14 février 2026, lors d'une cérémonie tenue à la paroisse Saint Ambroise du Jubilé de Cocody-Angré.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet dénommé « Catho Express », dont l'objectif est de mettre à la disposition des populations un moyen de transport fiable et sécurisé.

La remise de ces deux véhicules marque la première étape de la mise en oeuvre des objectifs arrêtés dans le budget 2026 de l'Archidiocèse d'Abidjan, lequel prévoit une dotation de dix véhicules destinés aux activités missionnaires et pastorales. L'événement s'est déroulé dans une ambiance festive.

Au cours de la messe précédant la cérémonie, Mgr Ignace Cardinal Bessi Dogbo, s'appuyant sur l'Évangile selon saint Luc au chapitre 24, a rappelé que « le Christ ressuscité se reconnaît aujourd'hui lorsque la Parole de Dieu, l'Eucharistie et la communion fraternelle vécue dans le partage et le service des plus pauvres sont inséparablement mises en pratique ».