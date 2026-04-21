Afrique: Ligue africaine de basket-ball/Saison 6 - Les Kings gonflés à bloc à Rabat

Les Ivoiriens de la Jca Kings sont dans le royaume chérifien pour disputer la Conférence Sahara de la Basketball Africa League (Bal) 2026, prévue du 24 avril au 3 mai, à Rabat au Maroc. Le champion de Côte d'Ivoire entre dans la dernière ligne droite avec l'objectif de décrocher une place au Final 8.

Après une préparation rigoureuse, les protégés d'Ismaël Cissé entament la dernière phase de leur montée en puissance. Engagés dans une poule particulièrement compétitive, l'entraîneur Stéphane Konaté et son équipe seront opposés à des adversaires de haut niveau.

En effet, le calendrier des « rois ivoiriens » s'annonce dense, avec une série de confrontations décisives dès les premiers jours. Ils entreront en lice le 24 avril 2026, face aux Marocains du Fus Rabat, avant d'enchaîner le lendemain contre les Nigérians de Maktown (14 h), puis le Club africain de Tunis, le mardi 28 avril (18 h).

Ils attendront ensuite le vendredi 1er mai pour affronter les Égyptiens d'Al Ahly du Caire et terminer face aux Sénégalais de l'As Cvd, le 2 mai. Des formations aguerries aux joutes africaines qui voudront sûrement la peau des Ivoiriens.

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Après avoir dominé la phase de qualification à Abidjan et brillé à l'Élite 16 au Cabo Verde, l'équipe n'a plus que la qualification pour les phases finales en tête. « L'objectif, ce n'est pas seulement d'aller loin... c'est de gagner la compétition », déclarait en conférence de presse le président Ismaël Cissé.

La phase retour suivra dans la foulée, et ce sont les deux meilleures équipes de cette conférence qui se qualifieront directement pour le Final 8, qui se tiendra en Afrique du Sud.

Selon la formule du tournoi, chaque équipe affrontera une fois les cinq autres membres de la conférence. À l'issue de ces matchs de poule, les quatre premières équipes se qualifieront pour le Final 8, qui aura lieu du 22 au 31 mai 2026 à Kigali, au Rwanda.