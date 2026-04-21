Afrique: Le pays érigé en modèle africain de démocratie électorale par l'Union africaine

Le Royaume du Maroc continue de s'imposer comme l'un des principaux artisans de la consolidation démocratique sur le continent africain. Lundi, à Rabat, le Commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye, a salué le rôle moteur joué par le Royaume, sous la conduite de Mohammed VI, dans la promotion d'élections transparentes et crédibles en Afrique.

S'exprimant en marge de la 5e édition de la Formation de l'Union africaine des observateurs électoraux, organisée à Rabat, le responsable africain a estimé que le Maroc « a montré le chemin » au cours des cinq dernières années pour bâtir une démocratie continentale solide, conforme aux ambitions de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Selon lui, l'expérience marocaine constitue désormais une référence pour plusieurs pays africains confrontés aux défis de la transparence électorale et de la crédibilité des scrutins.

Dans cette perspective, l'Union africaine prévoit de déployer de nouvelles missions de formation spécialisée afin de mieux préparer les observateurs chargés de suivre les différentes étapes des processus électoraux, des phases pré-électorales aux périodes post-électorales.

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Le programme réunit actuellement 87 observateurs électoraux potentiels issus de plusieurs États africains. Il s'inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer la confiance des citoyens africains dans les institutions démocratiques et à garantir une meilleure transparence des consultations électorales.

Dans le même esprit, Bankole Adeoye a annoncé la création prochaine d'un Observatoire africain des élections, destiné à rassembler les experts formés par l'Union africaine et à assurer un suivi permanent des pratiques électorales sur le continent.

Le responsable a également révélé que l'Union africaine travaille à l'élaboration d'un indice africain de la démocratie. Cet outil devrait permettre de fournir aux médias et aux plateformes numériques des données fiables sur l'état de la démocratie en Afrique, tout en aidant à mieux anticiper les défis liés à la désinformation, aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle.

Dans cette optique, une coopération est appelée à voir le jour entre l'UA et le Policy Center for the New South afin d'examiner les enjeux de la digitalisation de la démocratie, du rôle de l'intelligence artificielle dans les processus électoraux et du renforcement de la participation des jeunes à la vie politique.

En marge de cette rencontre, Bankole Adeoye s'est également entretenu avec le Ministres marocain des Affaires Étrangère, M. Nasser Bourita autour des questions de paix, de stabilité et de gouvernance démocratique sur le continent.

Enfin et réaffirmant l'engagement de l'Union africaine en faveur d'une démocratie durable, le responsable africain a insisté sur le rôle essentiel des jeunes, des femmes et de la société civile, qu'il a qualifiés de véritables « défenseurs de la démocratie » en Afrique.