Afrique: SEM Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbénény reçue par SEM Ambassadeur du pays près le Maroc

Rabat, le 16 avril 2026 - En mission officielle au Maroc, Madame Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbénény, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, Chargée de l'Intégration et de la Diaspora, a effectué une visite à l'Ambassade, Haute Représentation de la République gabonaise près le Royaume du Maroc.

Accueillie par l'ambassadeur, Haut Représentant, S.E.M. Abdelaziz Branly Oupolo, entouré de l'ensemble du corps diplomatique et du personnel local, la ministre a engagé une série d'échanges visant à évaluer le fonctionnement de la chancellerie et à impulser une nouvelle dynamique.

À l'ouverture de la rencontre, le chef de mission a prononcé une allocution de bienvenue, dressant un état des lieux du fonctionnement de la représentation diplomatique. Il a notamment présenté les principaux axes d'intervention, les efforts consentis pour garantir la qualité du service public à l'étranger ainsi que les attentes de l'administration centrale.

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Dans un esprit de transparence et de cohésion, chaque diplomate a ensuite été invité à se présenter et à détailler ses attributions. De la mission consulaire aux services rattachés -- notamment la paierie, les douanes, la mission militaire ou encore la communication -- cet exercice a permis de mettre en lumière la diversité des responsabilités au sein de la chancellerie.

Il a également offert à la Ministre une vision claire de l'organisation interne, du rôle de chaque agent et du bon fonctionnement de l'Ambassade depuis la prise de fonctions de l'ambassadeur, Haut Représentant.

Les échanges se sont poursuivis dans un climat à la fois franc, constructif et cordial.