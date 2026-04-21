Congo-Brazzaville: FADPME - Près de 500 entrepreneurs accompagnés en trois éditions

Dans le cadre de sa troisième édition, le Fonds d'appui au développement des petites et moyennes entreprises (Fadpme) a apporté son soutien à cent un bénéficiaires. Ce qui porte le nombre des entrepreneurs accompagnés à 439 sur l'ensemble des éditions.

Les bénéficiaires du Fadpme, pour cette troisième édition, ont reçu divers matériels et équipements. Machines à coudre et à souder, intrants agricoles, groupes électrogènes et bien d'autres. « L'objectif poursuivi est clair : vous permettre, vous entrepreneurs et vous artisans, à gagner en productivité, en performance et en compétitivité, afin de mieux répondre aux exigences d'un marché qui s'élargit de jour en jour », a indiqué la ministre des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo. Elle a souligné que 40% des entreprises bénéficiaires sont dirigées par des femmes.

Sur les cent un entrepreneurs bénéficiaires de cette troisième édition, l'on compte trente-neuf femmes et soixante-deux hommes, a expliqué le directeur général de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises (Adpme), Aimé Blanchard Linvani. « Ces entreprises oeuvrent dans plusieurs secteurs d'activité, à savoir la couture, la menuiserie, la coiffure, la soudure, la transformation agroalimentaire, l'imprimerie, l'agriculture, l'élevage, l'hôtellerie, les nouvelles technologies de formation de la publicisation... Cependant on a noté une faible participation des personnes vivant avec handicap », a-t-il laissé entendre.

Aimé Blanchard Linvani a précisé qu'en termes de pourcentage, l'entreprise bénéficiaire couvre 30% du montant du besoin et l'Adpme 70%.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les bénéficiaires ont salué l"initiative que met le ministère des PME et de l'Artisanat à travers l'Adpme. « Les sessions de sensibilisation à l'esprit d'entreprise dont nous avions bénéficié pendant la caravane ont été pour nous l'occasion de conforter et recadrer nos projets. Les descentes des conseillers d'entreprises de l'Adpme pour le diagnostic de nos entreprises ont relevé les atouts et les faiblesses à corriger. Aujourd'hui, nous vous adressons nos remerciements pour ce précieux accompagnement », a indiqué Astriph Mingui, s'exprimant au nom des bénéficiaires.

Selon Aimé Blanchard Linvani, l'Adpme demeure résolument engagée à poursuivre cette dynamique. « Dans les jours à venir, le tour reviendra aux bénéficiaires identifiés pendant la caravane de l'entrepreneuriat dans les départements des Plateaux et de Nkéni-Alima », a-t-il annoncé.