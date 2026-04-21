Congo-Brazzaville: Industries minières - TPAV Média décerne un diplôme d'honneur à Urbain Fiacre Opo

Le directeur général des Mines, Urbain Fiacre Opo, a reçu récemment des mains du promoteur de la chaîne de télévision en ligne TPAV Média, Sax Bienvenu Gampio, un diplôme d'honneur pour couronner le travail titanesque que réalise cette figure clé du ministère en charge des Mines et de la Géologie.

Depuis son lancement officiel le 10 octobre 2024, le Web télévision TPAV Média a enjoint, à sa mission principale d'informer, de former et de sensibiliser, celle de promouvoir l'excellence par le travail bien fait. C'est dans ce sens que s'inscrivent les diplômes d'honneur qu'il décerne aux différents cadres qui se distinguent dans les administrations tant publiques que privées.

S'agissant du directeur général des Mines, TPAV Média a voulu reconnaître les mérites de cet expert du secteur. Urbain Fiacre Opo est, en effet, une figure clé du ministère des Industries minières et de la Géologie, prenant part à la validation des études de base et aux conventions d'exploitation minière.

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Superviseur des activités minières, le directeur général des Mines s'active pour la structuration et la valorisation des "minéraux de développement" (Sable, moellons) pour contribuer au produit intérieur brut. Il participe activement aux projets d'exploitation de gisements, notamment la potasse dans le département du Kouilou, visant la création d'emplois. Il travaille à la formalisation de la filière des minéraux de développement dans le cadre de programmes ACP-Union européenne.

« Monsieur le directeur général des Mines, ce diplôme d'honneur est fièrement décerné à vous pour services rendus. Au nom de toute l'équipe de TPAV Média, je vous le remets », a indiqué Sax Bienvenu Gampio.

Réceptionnant son diplôme d'honneur, Urbain Fiacre Opo a remercié TPAV Média qui a choisi sa « modeste personne » parmi tant de Congolais. « J'ai été sélectionné à ce titre pour recevoir ce diplôme d'honneur qui compte beaucoup. Donc, je l'accueille avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Merci pour ce travail que vous avez eu à faire, un travail de finesse pour que je sois choisi parmi tant de Congolais », a-t-il déclaré d'entrée de jeu.

Le directeur général des Mines a dédié ce diplôme d'honneur à son chef hiérarchique, le ministre d'Etat, ministre des Industries minières et de la Géologie, Pierre Oba, qui lui a fait confiance en le faisant nommer à ce poste. « C'est quelque chose qui me va droit au coeur, puisqu'il m'a donné effectivement la possibilité de m'exprimer dans mes fonctions, en gérant des choses qui sont plus importantes pour la Nation, dans un secteur qui est très important », s'est-il réjoui.

Urbain Fiacre Opo a également dédié ce diplôme à tous ses collaborateurs qui l'ont soutenu. En gros, ce sont eux, a-t-il dit, qui font tout le travail dont il coordonne. « Qu'ils en soient également fiers. Il s'agit là donc d'un diplôme qui revient à nous tous, même s'il a été décerné à ma modeste personne, mais grâce à leur collaboration, nous avons fait un travail éloquent qui a permis que je sois choisi parmi tant d'autres.

Il s'agit donc là d'une motivation, d'un élément de motivation qui va nous permettre une fois de plus de travailler davantage, d'être assidus dans le travail afin que nous donnons des bons résultats dans les jours à venir », a conclu le directeur général des Mines, visiblement satisfait de cette récompense.